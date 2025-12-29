財經網紅戰外送員，專法爭議持續引發社群炎上

外送專法經立法院衛環委員會初審迄今，持續受到各界關注熱議，不時出現與外送員意見相左者遭炎上、網暴現象，在臉書擁有1.6萬位追蹤者的財經時事粉專葉姓網紅，就在「外送公社」及「外送員薪情分享及問題討論區」等社群發表對外送專法的看法，不過卻遭眾多匿名外送員強烈批評「你可以滾嗎？丟姓葉的姓！一定要當過街老鼠！真的很可憐！」、「閉嘴滾一邊去」、「乾你什麼事」，顯見新法雖尚未審查完成，已經讓各界不同意見持續升高對立衝突，難以理性討論。

圖／報系資料照

葉姓網紅發文表示：「如果用一個單一法規去套這個高度彈性、收入差距巨大的行業，後果會很複雜。全職、跑得快、收入原本穩定的外送員，收入減少；政策資源卻補到兼職、不常跑的外送員身上。結果不是保護，而是打亂了原本有效率的生態。將導致平台成本上升、經營受限，整個外送生態惡性循環變得更脆弱。」、

「我當過ue講師，非常之有資格評論專法對外送業的影響」，而面對諸多匿名外送員的人身攻擊，葉姓網紅也回應：「有些外送員一講不贏，就開始抹黑。不談數字，不談成本，不談平台怎麼賺、怎麼虧，只剩一句話：你一定是平台派來的、收平台錢的。這其實很可悲。當你只能用動機論，代表你已經沒有能力反駁事實。我們只是把帳算清楚，把制度講清楚，說明專法的成本最後會轉嫁到誰身上」。

也有認同葉姓網紅的網友指出：「外送員想要的其實很好理解，依照新法規定假設一小時跑 4 單是保底 45 * 4 = 180，但還能靠法律保障拉到 1.25 倍是 245 元，如果凹到順路單每單都不打折，一小時算讓你等一下餐加小繞路跑三趟就好，但這三趟可能有 6 單或 7 單耶，45 * 6 = 270 或 45 * 7 = 315 所以為了拚肥單這個好康，新法裡疊單這條是死都不會讓的，畢竟一個星期下來可以差好幾千耶，肯定拿命和平台拚的」。葉姓網紅強調：「工會平常就很少在跑外送，有在跑外送要怎麼搞工會，不了解市場、不了解派單、不了解現實。他們要的不是改善產業，而是聲量、版面、會費、月費。政府規範越多、平台成本越高、商家負擔越重，最後單價更低、單量更少、外送員更辛苦。」。

批評者則是持續反擊「這次錯的離譜,工會是爭45元嗎?怎麼真正有問題的平台跟勞動部你都不敢提,現在還講的一付很了解的樣子,難怪每次PO文每次被炮」、「沒有公會，每單只會更慘而已」、「你是平台的樁腳？！」，至於外送專法在朝野協商前是否還有調整空間，恐怕需視各界利害關係人是否願意各讓一步、以折衷方式提出具體方案，讓立委協商時有所本，才能避免火車對撞的局面。