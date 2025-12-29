弱勢童靠補助勉強度日過 期飯糰留著不捨丟

「點燃生命之火」志工與里長家訪時，手拿探照燈一看，驚覺小豆一家住的老舊平房，屋頂梁柱被蛀蝕，也有部分已經塌陷，居住安危令人擔憂。 圖／中信慈善基金會 提供

一名家住偏鄉的男童小豆（化名），父母雙雙因故離家，後來由阿嬤照顧撫養。無奈阿嬤原本生活就相當困苦，不僅要照顧長年洗腎且弱視的老伴，還得靠僅有的補助金撫養小豆。一家人的住家環境簡陋，連過期飯糰都捨不得丟掉。在臺灣，仍有許多與小豆一樣的弱勢孩童，想在過年吃頓豐盛的年夜飯都成奢望。現在邀您加入「點燃生命之火」，用愛為孩子的營養加菜。立即捐款支持。

小豆家的地板是水泥地、梁柱遭受蛀蝕，部分屋頂已經塌陷，僅用塑膠板勉強支撐，在如此環境下生活，走路都要特別小心。小豆的阿公因病影響雙眼視力，行動不便，需要阿嬤隨時照顧。但阿嬤年事已高，無法外出工作，家中所有生活開銷只能靠社會補助，艱困度日。此外，阿嬤還得照顧正讀國小的孫子，長期勞累之下，健康也每況愈下。

雪上加霜的是，小豆在校與同學之間常有衝突，經老師建議，阿嬤帶孫子就醫才了解，原來孫子患有過動症，需要就醫治療。然而小豆開始服藥後食慾變差，日漸消瘦，阿嬤心疼孫子，想煮頓營養的飯菜替他補身體，卻礙於家中經濟拮据，只買得起雞爪來熬湯；冰箱裡早已過期的飯糰，也捨不得丟掉，生活拮据至此。

直到小豆獲得「點燃生命之火」支持，課後能到社區築夢基地用餐，不僅吃飽，也吃得營養，志工們還教他簡單的生活自理，並積極媒合資源，讓孩子擁有自己的書桌和書包，每天都能安心學習。如今，在志工耐心陪伴下，小豆的情緒逐漸穩定，減輕阿嬤在教養方面的負擔。

小豆的處境是許多臺灣偏鄉弱勢孩童的生活縮影，農曆年節將近，邀您透過第41屆「點燃生命之火」，捐款新臺幣3,000元認購一組年夜飯，或捐款3,500元讓更多像小豆一樣的孩子有小紅包和年夜飯，與家人度過溫暖的好年。詳情請上網搜尋「點燃生命之火」或至中國信託慈善基金會官網查詢。