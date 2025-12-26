台灣僑社推動「聖誕無飢餓」行動 溫暖巴西弱勢群體

快訊

中央社／ 聖保羅25日專電

巴西台灣僑社今年再度攜手舉辦「聖誕無飢餓」行動，雖然受到貿易戰影響、經濟不振，募得物資成長有限，但活動仍圓滿落幕，為數萬貧困家庭與街友送上溫暖與飽足的耶誕佳節。

這項行動已連續第5年由台灣僑社主導，透過募集糧食與耶誕麵包，凝聚僑界力量，展現海外台灣人對當地社會的關懷。今年活動在耶誕節前夕（22至24日）連續3天在聖保羅市舉行的「聖餐宴」達到高峰，提供約5000戶拾荒者家庭及露宿者午晚餐，共計發放619.2公噸糧食與5萬634個耶誕麵包。

「聖誕無飢餓」（Natal Sem Fome）於1993年由巴西非政府組織發起，宗旨是為貧困家庭募集食物、物資，確保他們在耶誕節期間能溫飽度過。台灣僑社自5年前加入，持續以實際行動支持，並逐漸成為活動的重要推手。「聖誕無飢餓」目前已成為拉丁美洲最知名的慈善行動之一。

僑社主要推動者支黃秀莉今天接受中央社記者訪問指出，除了耶誕節前夕的餐食供應外，自26日起至明年元月5日，將每天提供3500份便當給貧民區居民，並持續分發募得的食物籃，讓關懷延伸至新年。

支黃秀莉表示：「僑社的力量不僅是資源的募集，更是精神的凝聚。我們希望讓在巴西的弱勢群體感受到台灣人的溫暖與陪伴。即使經濟環境艱困，我們仍堅持把愛心送到最需要的人手中。」她在整個行動中扮演核心協調者，串聯僑界、在地組織與教會力量，確保物資能有效送達。

支黃秀莉並特別感謝包括聖保羅市長夫人海姬娜（Regina Nunes）在內的眾多活動大使，對行動給予支持與推廣。她也推崇眾多志工的付出，指出：「志工們是這場行動的真正英雄，他們不辭辛勞奔走在街頭巷尾和餐宴現場，讓愛心化為一份份溫暖的餐食。」

地方社福代表暨聖餐宴發起人之一葛梅斯（SimoneGomes）指出：「我出身貧窮，深知飢餓的可怕。僑社的參與讓這項行動更具持續性與影響力。台灣僑民的善心不僅改善了許多家庭的生活，也為巴西社會注入了跨文化的友誼。」

提供露宿者餐點計畫負責人白瑞拉（Pereira）神父則強調：「耶誕節的意義在於分享與關懷。僑社的支持讓我們能在節日裡不僅傳遞信仰，也傳遞希望。這是一份跨越國界的愛心。」

支黃秀莉認為，雖然經濟環境艱困，但「聖誕無飢餓」象徵著僑社與在地社會的深厚連結，透過愛心與團結，讓更多人能在佳節共享溫飽與希望。

