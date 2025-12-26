駐教廷大使賀忠義夫婦 出席教宗耶誕彌撒與文告儀式

快訊

中央社／ 羅馬25日專電
駐教廷大使賀忠義夫婦25日參加教宗良十四世發表耶誕文告及「降福羅馬城及全世界」（Urbi et Orbi）儀式。（駐教廷大使館提供）中央社
教宗良十四世上任後首次主持耶誕節子夜彌撒，駐教廷大使賀忠義夫婦24日晚間率全體館員及眷屬出席，與多位教廷官員、駐梵使節寒暄致意。賀忠義夫婦25日並參加教宗主持的耶誕文告與降福儀式。

駐教廷大使館今天發布新聞稿指出，賀忠義夫婦率全體館員及眷屬，出席於24日晚間10時在聖伯多祿大殿，由教宗良十四世（Pope Leo XIV）主禮的耶誕子夜彌撒。

駐教廷大使館指出，此次是教宗良十四世上任以來首次主禮的子夜彌撒，賀忠義夫婦出席彌撒時，與多位教廷官員寒暄問候，並與美、日、韓、烏克蘭、巴拉圭、塞內加爾、白俄羅斯、亞美尼亞、印尼、厄瓜多、荷蘭、加拿大、馬來西亞及立陶宛等多國駐梵使節互道祝福。

駐教廷大使館指出，在全球各區域仍有戰亂及衝突未歇之際，教宗彌撒講道主軸在於強調「希望與和平」。教宗鼓勵人們宣講耶誕的喜樂，並將耶誕節視為信德、愛德與希望之節慶。

教宗也強調，應重視世界不公義、維護人性尊嚴、基督降臨象徵為生命帶來希望，使喜樂綻放、歷史得以改變。教宗鼓勵人們應慶祝耶誕的希望，讓聖嬰耶穌在人們心中點燃，使眾人成為和平的使者。

賀忠義夫婦25日上午11時，赴聖伯多祿大殿長廊屋頂，出席教宗良十四世在聖伯多祿大殿中央陽台主持的儀式，該儀式為發表耶誕文告及「降福羅馬城及全世界」（Urbi et Orbi）降福儀式。

駐教廷大使館指出，賀忠義夫婦與歐盟、烏克蘭、日本、塞內加爾、希臘、菲律賓、韓國、墨西哥、波蘭、荷蘭、德國、立陶宛、及剛果民主共和國等多國大使與配偶問候並相互祝福。

教宗於文告中分別為烏克蘭、黎巴嫩、巴勒斯坦、以色列與敘利亞之正義、和平與穩定而祈禱，籲請國際社會展開真誠且彼此尊重之對話；教宗並提及正發生於蘇丹、南蘇丹、馬利、布吉納法索、剛果民主共和國、海地、泰國與柬埔寨等國的衝突，關懷因戰爭與暴力而受害的人民。

教宗以「希望」作為文告結尾，表示基督帶來之希望始終與人同在。教宗在「降福羅馬城及全世界」耶誕文告尾聲，援例以各國語言簡短祝福，並以華語表達「耶誕快樂」。

