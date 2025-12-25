藍眼淚+梅花！立院新款紀念酒曝光 明年元旦開放立委預購

立法院今宣布推出新年度「立法院專供紀念酒」，以「國之北疆」的東引頂級陳年高粱酒為基底，融合獨特島嶼風情與傳統工藝。首批於耶誕節正式發表，元旦後開放立委預購，每位立委可優先購買1箱，後續再視整體量產情形辦理續購。

立法院代表中華民國最高民意所繫，承載國會運作的憲政使命，更蘊含文化、禮儀與情感交流的深層意涵。立法院表示，立院專供酒在國會外交與重要交流場合中，代表誠心、敬意與人和。

適逢馬祖酒廠建廠70周年，立院首度與該廠合作，推出全新「立法院專供紀念酒」。以「國之北疆」的東引頂級陳年高粱酒為基底，融合獨特島嶼風情與傳統工藝，為本院專供酒系列再添嶄新篇章。

此次推出的立法院專供紀念酒，依循既有慣例，主要作為立院公務禮儀餽贈及國會交流場合之用。也規畫每年提供每位立委30箱（每箱6瓶）的購買額度，專供立委依需求選購。

立法院表示，立院專供酒在國會交流場合，透過國內外貴賓品酌，不僅展現台灣釀造工藝與文化意涵上的深厚底蘊，也使與會賓客在回味酒香餘韻之際，進一步感受國會民意殿堂體現的涵融氣度與穩健風範。

此次新款專供酒以晶透玻璃為器，瓶底引人目光的海洋蔚藍，取意馬祖每年春夏之際的夜海奇景「藍眼淚」。瓶頭整體設計則以我國國花—梅花為造型，瓶身整體設計莊重內斂，兼具文化意涵與典藏價值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康