採購法翻修 刪首投標3家限制

1957年12月25日，國民大會代表年度年會暨慶祝行憲10周年紀念會上午在中山堂中正廳舉行，時任總統蔣中正在上午蒞臨並在開幕式致詞。全體國大代表，五院正副院長、立法委員、監察委員、考試委員、大法官及行政院各部會首長等2千人參加，大會由國大代表曾寶蓀主席。

