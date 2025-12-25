美前國安顧問示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

美國前國家安全顧問、現任「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員的羅伯特・歐布萊恩（Robert C. O’Brien），24日在社群平台 X 發文，對淘寶等中國電商平台持續影響台灣資訊安全及經濟韌性表達關切。

歐布萊恩在貼文中直言：「與中華人民共和國（PRC）高度連結的平台，不只是商業行為者，而是國家影響力的工具（instruments of state influence）。」他警告，相關平台的擴張，可能帶來資安、數據治理與影響經濟層面的風險。

歐布萊恩指出，過往川普政府就有在任內曾針對中國不公平貿易行為採取行動，包括封堵中國跨境電商長期利用的「小額包裹免稅（de minimis）」制度漏洞，以降低其對市場秩序的衝擊。

產業界人士指出，對台灣而言，中國大型電商平台的進入，不僅涉及國安與個資風險，也對中小型企業造成實質壓力。中國平台可憑藉政府補貼、超低生產成本壓縮台灣中小企業在製造、零售與通路端的生存空間，進一步削弱本地產業韌性與就業結構。

近年來，多國政府已調整監管因應中國跨境電商快速成長。歐盟將自2026年起對低價包裹加徵費用；印度以國安為由封禁中國系應用程式；法國與印尼亦分別針對 Shein、Temu 等平台採取限制措施。

熟悉美國政策人士指出，歐布萊恩被視為川普陣營中最具決策重量的核心人物之一，直接參與影響美國對台與對中情報評估優先順序。

他過去曾在川普政府時期擔任國安顧問，參與美國對中政策與印太戰略相關討論。

原文網址：

https://x.com/robertcobrien/status/2003555280882425872?s=46&t=HIQR_DkzCDLXDeIO2SPbVA