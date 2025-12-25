美前國安顧問示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

文／ 聯合線上何敏惠

美國前國家安全顧問、現任「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員的羅伯特・歐布萊恩（Robert C. O’Brien），24日在社群平台 X 發文，對淘寶等中國電商平台持續影響台灣資訊安全及經濟韌性表達關切。

⭐2025總回顧

歐布萊恩在貼文中直言：「與中華人民共和國（PRC）高度連結的平台，不只是商業行為者，而是國家影響力的工具（instruments of state influence）。」他警告，相關平台的擴張，可能帶來資安、數據治理與影響經濟層面的風險。

歐布萊恩指出，過往川普政府就有在任內曾針對中國不公平貿易行為採取行動，包括封堵中國跨境電商長期利用的「小額包裹免稅（de minimis）」制度漏洞，以降低其對市場秩序的衝擊。

產業界人士指出，對台灣而言，中國大型電商平台的進入，不僅涉及國安與個資風險，也對中小型企業造成實質壓力。中國平台可憑藉政府補貼、超低生產成本壓縮台灣中小企業在製造、零售與通路端的生存空間，進一步削弱本地產業韌性與就業結構。

近年來，多國政府已調整監管因應中國跨境電商快速成長。歐盟將自2026年起對低價包裹加徵費用；印度以國安為由封禁中國系應用程式；法國與印尼亦分別針對 Shein、Temu 等平台採取限制措施。

熟悉美國政策人士指出，歐布萊恩被視為川普陣營中最具決策重量的核心人物之一，直接參與影響美國對台與對中情報評估優先順序。

他過去曾在川普政府時期擔任國安顧問，參與美國對中政策與印太戰略相關討論。

原文網址：
https://x.com/robertcobrien/status/2003555280882425872?s=46&t=HIQR_DkzCDLXDeIO2SPbVA

相關新聞

藍白推「國民帳戶」為兒少儲蓄 衛福部設低收兒少發展帳戶 開戶率不彰

在野黨民眾黨、國民黨將合作推出「國民帳戶」，由每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長也可撥款進入這筆基金，兒少...

採購法翻修 刪首投標3家限制

為提升採購效率，「政府採購法」出現歷年最大翻修，修法草案新增機關須於每年預算通過後公告年度採購計畫、採購前招標文件公開閱...

歷史上的今天／1957年國大代表年會 慶祝行憲10周年

1957年12月25日，國民大會代表年度年會暨慶祝行憲10周年紀念會上午在中山堂中正廳舉行，時任總統蔣中正在上午蒞臨並在開幕式致詞。全體國大代表，五院正副院長、立法委員、監察委員、考試委員、大法官及行政院各部會首長等2千人參加，大會由國大代表曾寶蓀主席。

美前國安顧問示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

美國前國家安全顧問、現任「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員的羅伯特・歐布萊恩（Robert C. O’Brien），24日在社群平台 X 發文，對淘寶等中國電商平台持續影響台灣資訊安全及經濟韌性表

人權會攜勞團辦工作坊 盼凝聚企業人權治理共識

國家人權委員會今天與台灣勞工陣線舉辦工作坊，邀政府機關、公會、企業代表、工會及人權團體參與，旨在凝聚台灣企業人權治理的共...

國家警報響！台東發生規模6.1地震 最大震度5弱

．中央氣象署發布114地震報告，台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震，最大震度5級。 各地最大震度為台東卑南5弱，台東、花蓮、屏東4級，高雄、南投、台南、嘉義縣市、雲林、彰化3級，台中、苗栗、宜蘭、新竹縣市、桃園、新北、台北2級，澎湖1級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。