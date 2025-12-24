人權會攜勞團辦工作坊 盼凝聚企業人權治理共識

快訊

中央社／ 台北24日電
國家人權委員會24日與台灣勞工陣線舉辦工作坊，人權會副主委紀惠容致詞指出，研擬「企業與人權國家行動計畫2.0」是回應國際趨勢關鍵舉措，人權會將持續監督政策實施，確保人權原則貫徹於政策制定與執行中。（人權會提供）中央社
國家人權委員會24日與台灣勞工陣線舉辦工作坊，人權會副主委紀惠容致詞指出，研擬「企業與人權國家行動計畫2.0」是回應國際趨勢關鍵舉措，人權會將持續監督政策實施，確保人權原則貫徹於政策制定與執行中。（人權會提供）中央社

國家人權委員會今天與台灣勞工陣線舉辦工作坊，邀政府機關、公會、企業代表、工會及人權團體參與，旨在凝聚台灣企業人權治理的共識與行動力，並展現台灣與國際人權及永續供應鏈標準接軌的決心。

國家人權委員會透過新聞稿表示，為因應全球供應鏈治理及企業人權責任的國際浪潮，人權會與台灣勞工陣線今天共同舉辦「企業與人權2.0：政策、機制與實務操作」工作坊。活動聚焦企業與人權國家行動計畫2.0、OECD國家聯絡點（NCP）制度，以及企業人權盡職調查（HRDD）的國際發展與實務應用。

人權會副主委紀惠容致詞指出，企業責任已從過去的自願性企業社會責任，逐步轉向以人權風險管理與制度化治理為核心。隨各國推動HRDD相關規範，勞動權益、環境保護、性別平等原住民族權利等議題，已成為企業永續發展重要指標。

紀惠容強調，研擬「企業與人權國家行動計畫2.0」，正是回應國際趨勢關鍵舉措，人權會將持續監督政策實施，確保人權原則貫徹於政策制定與執行中。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，肯定這次工作坊促進政府、企業、工會與人權團體的對話平台，基層經驗參與是企業人權政策能否落實的重要關鍵。

人權會指出，企業擁有資源與影響力，政府負責制度建構，而工會與人權團體則提供第一線觀察與在地經驗。只有透過多元角色持續對話與合作，才能共同打造兼顧人權保障、企業競爭力與社會永續的發展環境。

人權會說，將持續擔任監督者、倡議者與協作者角色，推動企業人權政策與國際標準接軌，並攜手各界，促進台灣成為全球供應鏈中尊重人權、值得信賴的夥伴。

