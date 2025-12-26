麗寶南法莊園全配宅 夢想好宅⼀次搞定

文／ 麗寶南法莊園 提供

「麗寶南法莊園」霞慕尼特區鄰近萬坪朝陽公園（實景拍攝）。 圖／麗寶南法莊園 提供
「麗寶南法莊園」霞慕尼特區鄰近萬坪朝陽公園（實景拍攝）。 圖／麗寶南法莊園 提供

⭐2025總回顧

在⼯料雙漲的影響下，近年裝潢費⽤⼤幅上漲，導致許多⾸購或換屋族在交屋後才發現裝潢預算不⾜，加上因缺⼯⽽延長的⼯期，讓原本應該充滿喜悅的入住過程變得壓⼒重重。特別是⾸購族群，常在付完頭期款後，⾯臨裝潢款不⾜的窘境，⼤嘆：「付完頭期款，沒錢裝 潢，只能在新家『露營』了！」

即使是有經驗的換屋族，也難免在裝潢過程中遇到許多挑戰。從挑選設計師、比較⽅案、檢核圖⾯、選材到監⼯，每⼀步都需要付出⼤量⼼⼒。同時，還要承受新房與舊屋雙重房貸利息的壓⼒，讓⼈疲於奔命。

為了減輕購屋者的負擔，「麗寶南法莊園」特別推出「全配宅」⽅案，包含裝潢、家具以及全室冷氣，購屋者只需⼀次申貸即可「⼀卡⽪箱入住」。不僅節省時間與精⼒，還⼤幅降低資⾦壓⼒，讓購屋到入住的過程變得輕輕鬆鬆、游刃有餘！

「麗寶南法莊園」迎賓⼤廳、交誼區空間通透，與社區庭園綠意相硬（現場實景）。 圖／麗寶南法莊園 提供
「麗寶南法莊園」迎賓⼤廳、交誼區空間通透，與社區庭園綠意相硬（現場實景）。 圖／麗寶南法莊園 提供

多功能廚藝交誼空間，在家招待親友⼤⽅體⾯（現場實景）。 圖／麗寶南法莊園 提供
多功能廚藝交誼空間，在家招待親友⼤⽅體⾯（現場實景）。 圖／麗寶南法莊園 提供

「麗寶南法莊園」位於桃園⼩檜溪重劃區，地理位置優越，距離桃園⾞站僅1公⾥多，周邊有中正路商圈、站前商圈及藝⽂特區等成熟⽣活機能。此外，⼩檜溪中⼼商業區已有南⼭與國泰⼈壽等業者提前布局，國泰20層複合商辦⼤樓也已完⼯，1⾄4樓規劃為3500坪商場，預計2026年開幕。未來隨著2030年桃園捷運綠線全線通⾞，「麗寶南法莊園」距離G08站僅700米步⾏距離，⼀站即可直達桃園三鐵共構⾞站，交通便利性進⼀步提升。

除了交通與商業發展，⼩檜溪特區還擁有豐富的⾃然資源與綠地，是桃園難得的都⼼綠洲。區域內有東⾨溪與南崁溪交匯，以及五座主題公園環繞，更鄰近朝陽森林公園、三⺠運動公

園和河濱公園等三⼤萬坪公園。這些⾼綠覆率的⾃然環境，吸引眾多追求⽣活品質的換屋族群。

「麗寶南法莊園」全配宅含裝潢、家具、全室冷氣，輕輕鬆鬆實現購屋夢想（36坪實品屋拍攝）。 圖／麗寶南法莊園 提供
「麗寶南法莊園」全配宅含裝潢、家具、全室冷氣，輕輕鬆鬆實現購屋夢想（36坪實品屋拍攝）。 圖／麗寶南法莊園 提供

⽬前「麗寶南法莊園」已經完⼯，提供28坪2+1房、33坪/36坪標準三房，以及40坪/46坪⼤三房等多種房型選擇。專案經理表⽰，現場多間實品屋展⽰不同坪數與設計風格，讓購屋者可以親⾝感受空間氛圍。為滿⾜客⼾的個性化需求，「全配宅」在設計、材料與⾊系上提供⼀定的彈性選擇，協助購屋者打造夢想家。

多種⼾型與實品屋供購屋者實際體驗空間氛圍（46坪實品屋拍攝）。 圖／麗寶南法莊園 提供
多種⼾型與實品屋供購屋者實際體驗空間氛圍（46坪實品屋拍攝）。 圖／麗寶南法莊園 提供

「麗寶南法莊園」霞慕尼特區・28~57坪 ⼤景落成
貴賓專線：03-355-2888
接待會館：桃園市桃園區⽇光路37號1樓
建案網站 : https://reurl.cc/aL3104
建築代銷 : 新聯陽機構-新聯智廣告

相關新聞

歷史上的今天／1965年西門首家假髮店開幕 路人好奇圍觀

1965年12月26日，台北西門鬧區出現了第一家假髮店，好奇的路人圍在店外觀看，有些時髦的婦女紛紛走進店內，試戴她們喜愛的髮型，於是，這家新穎的店舖，頓時門庭若市。

禽舍修繕要匯300萬？銀行員憑經驗與同理心 識破連環詐騙陷阱

「我要修繕禽舍，這300萬工程款很急，廠商每天從台北趕來南部施工很辛苦，請趕快幫我匯款！」一名VIP客戶在銀行臨櫃焦急地要求匯款。行員警覺詢問是否有合約佐證，客戶卻以「簽有保密條款」為由拒絕。進一步追

麗寶南法莊園全配宅 夢想好宅⼀次搞定

在⼯料雙漲的影響下，近年裝潢費⽤⼤幅上漲，導致許多⾸購或換屋族在交屋後才發現裝潢預算不⾜，加上因缺⼯⽽延長的⼯期，讓原本應該充滿喜悅的入住過程變得壓⼒重重。特別是⾸購族群，常在付完頭期款後，⾯臨裝潢款

立院無法如期審查總預算 賴清德：不必再談憲政精神

桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，賴清德總統出席啟用典禮，致詞時強調國家持續在進步，民間力量非常豐沛，在這種情況下，希望立法院能支持、協助國家持續進步，中央政府總預算應該要盡速付委。 賴清德總統表示，今天既是耶誕節，也是行憲紀念日，憲法明文規定，立法院須在每年12月31日前完成對次年度中央政府總預算的審議，但距離期限只剩6天，目前預算案卻仍卡在程序委員會，連委員會審查都尚未展開，情況令人憂心。賴清德指出，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。

噶瑪蘭族復名23周年 盼修法終結一族兩制、爭取身分平等

今天是耶誕節，同時也是噶瑪蘭族復名23周年，但部分成員因錯過身分登記，陷入「平地原住民」與「平埔原住民」一族兩制的不平等...

藍眼淚+梅花！立院新款紀念酒曝光 明年元旦開放立委預購

立法院今宣布推出新年度「立法院專供紀念酒」，以「國之北疆」的東引頂級陳年高粱酒為基底，融合獨特島嶼風情與傳統工藝。首批於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。