麗寶南法莊園全配宅 夢想好宅⼀次搞定

「麗寶南法莊園」霞慕尼特區鄰近萬坪朝陽公園（實景拍攝）。 圖／麗寶南法莊園 提供

在⼯料雙漲的影響下，近年裝潢費⽤⼤幅上漲，導致許多⾸購或換屋族在交屋後才發現裝潢預算不⾜，加上因缺⼯⽽延長的⼯期，讓原本應該充滿喜悅的入住過程變得壓⼒重重。特別是⾸購族群，常在付完頭期款後，⾯臨裝潢款不⾜的窘境，⼤嘆：「付完頭期款，沒錢裝 潢，只能在新家『露營』了！」

即使是有經驗的換屋族，也難免在裝潢過程中遇到許多挑戰。從挑選設計師、比較⽅案、檢核圖⾯、選材到監⼯，每⼀步都需要付出⼤量⼼⼒。同時，還要承受新房與舊屋雙重房貸利息的壓⼒，讓⼈疲於奔命。

為了減輕購屋者的負擔，「麗寶南法莊園」特別推出「全配宅」⽅案，包含裝潢、家具以及全室冷氣，購屋者只需⼀次申貸即可「⼀卡⽪箱入住」。不僅節省時間與精⼒，還⼤幅降低資⾦壓⼒，讓購屋到入住的過程變得輕輕鬆鬆、游刃有餘！

「麗寶南法莊園」迎賓⼤廳、交誼區空間通透，與社區庭園綠意相硬（現場實景）。 圖／麗寶南法莊園 提供

多功能廚藝交誼空間，在家招待親友⼤⽅體⾯（現場實景）。 圖／麗寶南法莊園 提供

「麗寶南法莊園」位於桃園⼩檜溪重劃區，地理位置優越，距離桃園⾞站僅1公⾥多，周邊有中正路商圈、站前商圈及藝⽂特區等成熟⽣活機能。此外，⼩檜溪中⼼商業區已有南⼭與國泰⼈壽等業者提前布局，國泰20層複合商辦⼤樓也已完⼯，1⾄4樓規劃為3500坪商場，預計2026年開幕。未來隨著2030年桃園捷運綠線全線通⾞，「麗寶南法莊園」距離G08站僅700米步⾏距離，⼀站即可直達桃園三鐵共構⾞站，交通便利性進⼀步提升。

除了交通與商業發展，⼩檜溪特區還擁有豐富的⾃然資源與綠地，是桃園難得的都⼼綠洲。區域內有東⾨溪與南崁溪交匯，以及五座主題公園環繞，更鄰近朝陽森林公園、三⺠運動公

園和河濱公園等三⼤萬坪公園。這些⾼綠覆率的⾃然環境，吸引眾多追求⽣活品質的換屋族群。

「麗寶南法莊園」全配宅含裝潢、家具、全室冷氣，輕輕鬆鬆實現購屋夢想（36坪實品屋拍攝）。 圖／麗寶南法莊園 提供

⽬前「麗寶南法莊園」已經完⼯，提供28坪2+1房、33坪/36坪標準三房，以及40坪/46坪⼤三房等多種房型選擇。專案經理表⽰，現場多間實品屋展⽰不同坪數與設計風格，讓購屋者可以親⾝感受空間氛圍。為滿⾜客⼾的個性化需求，「全配宅」在設計、材料與⾊系上提供⼀定的彈性選擇，協助購屋者打造夢想家。

多種⼾型與實品屋供購屋者實際體驗空間氛圍（46坪實品屋拍攝）。 圖／麗寶南法莊園 提供

「麗寶南法莊園」霞慕尼特區・28~57坪 ⼤景落成

