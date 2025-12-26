禽舍修繕要匯300萬？銀行員憑經驗與同理心 識破連環詐騙陷阱

「我要修繕禽舍，這300萬工程款很急，廠商每天從台北趕來南部施工很辛苦，請趕快幫我匯款！」一名VIP客戶在銀行臨櫃焦急地要求匯款。行員警覺詢問是否有合約佐證，客戶卻以「簽有保密條款」為由拒絕。進一步追問收款人身分，客戶回：「是廠商的女兒，雖然我沒見過她，但工程真的很趕！你們趕快匯款就好！」種種不合理跡象讓行員判斷有異，果斷通報警方。經查證發現，該廠商根本非客戶長期合作對象，且無法交代款項去向，最後在行員、警方協助下，成功攔截這場假修繕真詐騙。

詐騙手法推陳出新，民眾須謹慎查證，以免財物損失。 （圖／shutterstock 提供）

行員機警發現詐騙疑慮 化身阻詐最後防線

詐騙手法層出不窮，行員的機警與經驗成為守護客戶資產的關鍵。曾有行員發現客戶臨時需匯大筆裝修款，警覺有異，因此藉由協助客戶核對裝修款帳號時，敏銳察覺其通訊軟體中客戶對話紀錄出現「行員攔阻」、「名額有限」、「一次付清」等詐騙關鍵字，隨即聯繫收款行並報警，成功揭穿騙局。

此外，「假冒親友」也是常見手法。曾有客戶臨櫃堅持匯大筆款項給「兒子」，甚至憤慨表示「全家都是知識份子，不可能被騙」。然而行員發現雙方通訊軟體是近日才加好友，客戶才透露：「兒子說前兩天手機掉到水溝，且重感冒聲音很沙啞。」行員一聽便知是典型套路，成功勸阻客戶匯款，避免積蓄付諸流水。

社群仍有許多投資詐騙案例發生，民眾須提高警覺。 （圖／shutterstock 提供）

信任與同理心的協作：與客戶站在同一陣線

行員分享，面對受騙客戶，行員不僅要具備專業識詐訓練，更要耐心引導，讓客戶感受到銀行是與其「站在同一陣線」。透過聯繫警政單位與家屬多方關懷，讓客戶冷靜重新審視交易風險，盡全力守護每一分資產。

目前的詐騙型態多樣，除了假投資群組、名人代言保證獲利，甚至還有「假買家」在購物群組傳送虛假客服連結，詐騙客戶提供信用卡驗證碼或金融卡密碼。

可多了解詐騙手法，以免掉入詐騙集團的陷阱。 （圖／shutterstock 提供）

在分行，有行員把關 回到家，國泰世華數位安全功能為你守護！

除了臨櫃端的守護，民眾可從自身數位習慣做起。打開CUBE App為帳戶啟動「登入兩步驟驗證」功能，當陌生裝置登入時，為確保帳戶安全性，需進行第二道OTP驗證加強身分確認，也可將常用裝置加入信任清單內，提升數位帳戶安全性。收到疑似國泰世華服務簡訊別急著點！打開CUBE App的官方通知功能，輕鬆識別詐騙簡訊。

為了協助大眾與時俱進，國泰世華銀行也透過「識詐教育網」，彙整偽冒銀行專員、官方社群、購物網站、釣魚簡訊等各類詐騙樣態。提醒民眾遇到可疑訊息時，務必「多觀察、多思考，多查證」，遇到可疑訊息，也要謹慎查證，以免掉入詐騙集團的陷阱。

