鄭朝方3周年市政分享會 「一代佳人」湯蘭花現身：住竹北很幸福

竹北市長鄭朝方就職3周年，今天舉辦市政感恩分享會，回顧市政成果與展望城市下一階段的發展藍圖。鄭朝方表示，明年將有3大市政發展主軸，包括全市路燈汰換為LED燈、東區市場（水岸市集）動土，以及翻轉西區的6大建設陸續啟用與動土。資深國際巨星「一代佳人」湯蘭花在竹北居住7年，今天特別出席活動，她直呼竹北城市美麗且幸福。

湯蘭花今天作為神秘嘉賓應邀出席，並擔任攝影比賽頒獎人。她定居竹北7年，每天都在公園運動，日前家門口的公園正動工，她好奇「公園很美，為何還要施工？」當時鄭朝方回應「顧慮到長輩和幼童的行走，擔憂下雨天會滑倒」，這句話讓她很感動，直呼感受到這座城市的美麗，非常幸福。

展望明年，鄭朝方表示，將以「未來竹北365 100-∞」為題，為城市長遠發展準備3大禮物，包括全市路燈汰換為LED燈、東區市場（水岸市集）動土，以及翻轉西區的6大建設陸續啟用與動土，涵蓋豆仔埔公園暨新建地下停車場、白地公園、蓮花公園與鳳崎步道、新月聽海天台與月廊，以及澎湖窟等，持續推動區域平衡與生活品質提升。

竹北市公所今天於享平方影廳舉辦「三周年市政感恩分享會」，邀請竹北市民代表會主席林啟賢、多位市民代表、里長及各界貴賓齊聚一堂，回顧3年來的市政成果，並共同展望城市下一階段的發展藍圖。

這次市政分享回顧4個階段的城市進化歷程。第一年為「定向啟動0-1」，針對過去缺乏整體規畫的基礎建設，重新建立方向與章法，並以創新與美學為核心，打造城市質感。第2年「急起直追1-10」，將累積多年的問題轉化為設計解方，逐步形塑「美學與機能並進」的城市樣貌，從人行道、路燈、公共活動到城市空間，建立起有系統、有溫度的城市風格。