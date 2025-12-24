聽新聞
攻擊鐵路人員致死 最高可判無期

聯合報／ 記者胡瑞玲劉懿萱／台北報導

立法院會昨三讀通過「鐵路法」部分興證條文，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害鐵路執行鐵路業務，處三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金；若致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上、十年以下有期徒刑。

台鐵公司表示，修法三讀通過後確實會有嚇阻效果，但也坦言攻擊事件不會完全消失，畢竟仍會有喝醉、精神狀況較不穩定等乘客，如何加強台鐵員工不再受旅客攻擊，是未來重點之一，包括研議增加保全人力等。

台鐵暴力事件頻傳，今年截至十一月中，已經發生十四起的台鐵員工遭攻擊事件。鐵路法三讀條文明定，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金。若致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

此外，為杜絕黃牛票，修正條文提高亦提過罰則，購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，從現行每張車票處價格五倍至卅倍罰鍰，提高至十倍至五十倍罰鍰；以不正方法將虛偽資料、不正指令輸入電腦或其相關設備，購買車票、取得訂票或取票憑證者，處五年以下有期徒刑或併科三百萬元以下罰金。

昨另三讀修正通過的「大眾捷運法」部分修正條文，增訂機構就行車事故及異常事件訂定應變計畫、與地方政府之間建立災防聯繫平台等，違者，可按次處十萬元至五十萬元罰鍰。

