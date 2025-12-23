經部：建置無人機反制系統 強化能源關鍵基礎設施維運

為了強化能源及關鍵基礎設施維運，經濟部長龔明鑫今天表示，除了台電、中油、台水持續配合辦理演習，也開始建置無人機反制系統，透過演習驗證處置能力與加強防護。

總統賴清德今天下午主持全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，龔明鑫就重要民生物資盤整暨配送、能源及關鍵基礎設施維運等2大主軸進行報告。

在重要民生物資盤整暨配送上，龔明鑫說明，經濟部有4大執行策略，首先每個月透過「以盤代儲」方式，與合作的供應商們盤點物資存量是否滿足國人所需；其次，強化配售整備，因應各縣市人口變化，調整配售站數量及人力配置；第3，精準配售準備演練，今年增加演練至11場次，也邀村里民來參與演練；第4，持續檢討配售機制，希望納入民間力量。

針對策進作為，龔明鑫表示，將推動智慧物資管理計畫，結合城鎮韌性演練，進行測試及驗證。他指出，事實上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時用過這種方式，將超商、大賣場結合在配售機制中；另外，經濟部持續輔導食品業者優化並推出新產品，如口糧、自熱餐盒。在飲水供應部分，將救濟站開設供水站納入演練情境。

能源及關鍵基礎設施維運方面，龔明鑫說明，提高煤及天然氣儲存空間，包含台中電廠新建2座室內煤倉、觀塘天然氣接收站新建2座儲槽，今年均已正式營運。同時，分散樞紐變電所供電風險，並推動大型電廠直供園區及變電所屋內化。

龔明鑫表示，已經完成民生、醫療及國防必需用水量盤點作業，完成備用水井出水量及配套設施盤點，並評估供水需求缺口；針對需求缺口，辦理新鑿備用水井工程，進度已達52%，預計明年完成。

針對強化關鍵基礎設施防護，龔明鑫說明，台電、中油、台水平時整備防護團，加強設施防護，另外，協同軍、警、消防等外部支援單位，共同建立安全防護機制，並邀區域聯防單位共同實施電力、油氣、給水動員演練。

龔明鑫表示，除了台電、中油、台水持續配合辦理演習，也開始建置無人機反制系統，透過演習驗證處置能力與防護成效，檢討相關處置作為及計畫。

在加強韌性及災後復電部分，龔明鑫說明，將推動建置縣市防災微電網，另外，台電將推動沿海迎風面省道線路地下化及架空電桿強化措施，避免電桿因颱風倒塌及加速復電。為確保備用水井供水能力，也將持續滾動檢討優先徵用備用水井供水能力，盤點緊急發電機及儲水設備附屬設施配置情形。