劉世芳：強化警民力訓練裝備演習 應對無差別攻擊

總統府全社會防衛韌性委員會第6次委員會議今天登場，內政部長劉世芳說，將發展政府與民眾共同行動準則，降低恐慌與誤判；另針對無差別攻擊，將結合警消與社區巡守隊等民力，自裝備、訓練及演習強化危機應變能力，形成多層次社會安全防護網絡。

總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，身兼委員會執行秘書的內政部長劉世芳以「民力訓練暨運用」為主軸報告，並提出7大策進作為。

劉世芳說，第1項為「持續加強演練，驗證準備成效」；持續透過城鎮韌性演習，以「有想定、無腳本、軍民完全整合」方式進行實地操演，把軍、警、消、醫療、關鍵基礎設施與社區居民納入演習想定與指揮架構，演練通訊中斷下，疏散撤離、資源調度、秩序維持與民生支援等任務，全面檢視各類民力訓練與準備成效，確保危機時社會能持續運作。

劉世芳表示，第2，「建構國際合作，促進訓練交流」；透過921國家防災日演練持續強化中央及各地方政府跨轄區互相支援能力，並與友盟國家透過聯合訓練、聯合演習、聯合作業建立國際合作網絡。同時與亞太災難管理聯盟（A-PAD）簽署合作備忘錄，強化民力專業領域訓練。

第3項為「落實地方整備，強化災時應變」；2026年起運用韌性特別預算補助地方政府，協助公所防災協作中心建置防救災緊急維生設備及教育訓練，並推動成立「原民特搜隊」12隊，每隊至少10人以上，建構更具韌性部落防災網絡。

第4，「提升動員效能，有效支援勤務」；與國防部合作，充實動員資訊整合系統，並落實民力召集作業程序。

第5，「推動家戶整備，提升社會韌性」；協請各地方政府及公所普發「台灣全民安全指引」至全國約980餘萬家戶，並於今年底前與全國16縣市宮廟合作宣講，推廣全民安全觀念。

第6，「強化民眾意識，穩定社會秩序」；透過全社會防衛韌性宣導，運用情境化說明，發展政府與民眾共同行動準則，降低事件發生恐慌與誤判情形。同時培養民眾自救與互助，以及強化假訊息辨識與反制能力以穩定社會秩序。

第7，「強化訓練、裝備、演習應對大規模襲擊事件」；針對無差別攻擊事件，政府將統合警消各單位，並結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源，及各公共場域或活動主辦單位保全人員，自裝備、訓練及演習強化危機應變能力，形成多層次社會安全防護網絡。