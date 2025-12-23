劉世芳：強化警民力訓練裝備演習 應對無差別攻擊

快訊

中央社／ 台北23日電
內政部長劉世芳。本報資料照片
內政部長劉世芳。本報資料照片

總統府全社會防衛韌性委員會第6次委員會議今天登場，內政部長劉世芳說，將發展政府與民眾共同行動準則，降低恐慌與誤判；另針對無差別攻擊，將結合警消與社區巡守隊等民力，自裝備、訓練及演習強化危機應變能力，形成多層次社會安全防護網絡。

總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，身兼委員會執行秘書的內政部長劉世芳以「民力訓練暨運用」為主軸報告，並提出7大策進作為。

劉世芳說，第1項為「持續加強演練，驗證準備成效」；持續透過城鎮韌性演習，以「有想定、無腳本、軍民完全整合」方式進行實地操演，把軍、警、消、醫療、關鍵基礎設施與社區居民納入演習想定與指揮架構，演練通訊中斷下，疏散撤離、資源調度、秩序維持與民生支援等任務，全面檢視各類民力訓練與準備成效，確保危機時社會能持續運作。

劉世芳表示，第2，「建構國際合作，促進訓練交流」；透過921國家防災日演練持續強化中央及各地方政府跨轄區互相支援能力，並與友盟國家透過聯合訓練、聯合演習、聯合作業建立國際合作網絡。同時與亞太災難管理聯盟（A-PAD）簽署合作備忘錄，強化民力專業領域訓練。

第3項為「落實地方整備，強化災時應變」；2026年起運用韌性特別預算補助地方政府，協助公所防災協作中心建置防救災緊急維生設備及教育訓練，並推動成立「原民特搜隊」12隊，每隊至少10人以上，建構更具韌性部落防災網絡。

第4，「提升動員效能，有效支援勤務」；與國防部合作，充實動員資訊整合系統，並落實民力召集作業程序。

第5，「推動家戶整備，提升社會韌性」；協請各地方政府及公所普發「台灣全民安全指引」至全國約980餘萬家戶，並於今年底前與全國16縣市宮廟合作宣講，推廣全民安全觀念。

第6，「強化民眾意識，穩定社會秩序」；透過全社會防衛韌性宣導，運用情境化說明，發展政府與民眾共同行動準則，降低事件發生恐慌與誤判情形。同時培養民眾自救與互助，以及強化假訊息辨識與反制能力以穩定社會秩序。

第7，「強化訓練、裝備、演習應對大規模襲擊事件」；針對無差別攻擊事件，政府將統合警消各單位，並結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源，及各公共場域或活動主辦單位保全人員，自裝備、訓練及演習強化危機應變能力，形成多層次社會安全防護網絡。

社會防衛韌性 城鎮韌性演習 劉世芳 國防部

相關新聞

經部：建置無人機反制系統 強化能源關鍵基礎設施維運

為了強化能源及關鍵基礎設施維運，經濟部長龔明鑫今天表示，除了台電、中油、台水持續配合辦理演習，也開始建置無人機反制系統，...





陳駿季：稻米自給率100% 庫存高於3個月消費量

總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，農業部長陳駿季報告「重要民生物資盤整及配送」，在確保稻米安全存量上，自...

馬太鞍堰塞湖救災檢討 季連成：建構事權一條鞭機制

全社會防衛韌性委員會今天舉行委員會議，針對馬太鞍溪堰塞湖救災作為，行政院政務委員季連成認為「地方機制仍待改善」，由於無專...

台灣全民安全指引嘉義宣講 教民眾遇危機要做這3件事

內政部次長吳堂安、警政署長張榮興到嘉義縣市宣講台灣全民安全指引（小橘書），以近日台北捷運隨機傷人事件為例強調小橘書的重要...

北市隨機攻擊案「張文犯下滔天大禍」 父母下跪道歉

1219隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文犯案動機，訂於今午2時於台北懷愛館解剖張文遺體，進一步釐清遺體內有無毒物反應等案情，張文父母下午提前半小時到場，面對媒體鏡頭低調未表示說法，相驗於下午2時30分開始，約於下午4時許結束。 下午4時30分，張文父母步出相驗解剖室。張父說，張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重的損害，對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，他們在此向大家說對不起，接下來我們會全力配合司法的調查。過程中，張父牽著張母鞠躬道歉、下跪道歉，隨後上車離開，未回答現場媒體問題。

