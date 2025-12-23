2026元旦總統府升旗 主視覺靈感源於「鏟子超人」

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2026元旦總統府升旗典禮，主視覺靈感源於「鏟子超人」。總統府／提供
2026元旦總統府升旗典禮，主視覺靈感源於「鏟子超人」。總統府／提供

總統府23日下午召開「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會，說明元旦升旗典禮以及總統府大開放參觀活動內容。府副秘何志偉、鄭俊昇均出席，代表總統府歡迎國人朋友一起來參加元旦升旗典禮，並在典禮後繼續入府參與元旦大開放活動。

何志偉表示，總統府115年元旦從早上到傍晚準備了一系列活動，早上元旦升旗以「健康台灣 團結守護」為主題，展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量；也呼應賴總統成立「健康台灣推動委員會」，期盼打造「健康台灣」，讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

何志偉特別感謝四大醫事團體共同擔任115年元旦升旗典禮主辦單位，並提到，活動邀請到醫師搖滾樂團熱力開唱、國中小學童以嘻哈舞風改編國民健康操，以及來自花蓮馬太鞍部落阿美族金曲歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣（Ado. Kaliting. Pacidal）與族人共同獻唱。

何志偉指出，元旦升旗活動結束後，也將迎來總統府在新的一年首次大開放。總統府自上午9時至下午4時的大開放參觀活動，除了原有的常設展、漫畫及冠軍之路特展，當天亦有由經濟部主辦的特展首度開展，以及台灣老店、TEAM TAIWAN棒球應援商品等市集攤位。

醫師公會全聯會理事長陳相國代表致詞時表示，這是繼2022年後，醫事團體再次承接元旦升旗典禮重要任務。今年以「健康台灣 團結守護」為主軸，象徵全體醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線的共同信念，將全力以赴完成籌備工作，期盼為國人呈現莊嚴、溫暖且深具意義的升旗典禮。

陳相國指出，「健康台灣」也是賴總統上任以來最重要的國家政策方向。元旦升旗典禮不只是一場儀式，更是展現醫護專業與團結精神的重要時刻；當天將有來自全國60位醫師、中醫師、牙醫師與護理師一同高唱國歌，帶領大家迎接2026年的到來。

陳相國提到，元旦升旗典禮將於當天清晨4時30分開放進場，現場將發放限量小國旗，誠摯邀請全體民眾蒞臨凱道，一起揮舞國旗、齊唱國歌，共同迎接嶄新的中華民國115年。

本次元旦升旗典禮主視覺，由目前旅居巴黎的視覺設計師林琬津操刀。她說明，設計靈感源自於花蓮救災「鏟子超人」團結互助的畫面，雖然人在國外，仍能感受到滿滿愛的能量，感謝大家一起創造充滿愛的台灣，也感謝主辦單位的邀請，讓她有機會透過作品表達對這片土地的關愛。

策展單位集智館總經理陳幼軒說明，本次元旦升旗表演節目，凌晨5時首先由北一女中樂儀旗隊帶來五首組曲；第二段表演節目由台南市立醫院急診部主治醫師蘇世揚成立的玫瑰墓樂團，將醫療現場所見聞的生命故事譜成自創曲目，樂團也走入校園與機構進行生命教育。

陳幼軒也說，下半場表演由「健康台灣」主題發想，將邀請台北市國中及國小學童組成的街舞團改編國民健康操；最後由來自花蓮馬太鞍部落歌手阿洛·卡力亭·巴奇與族人共同獻唱，希望透過部落傳統的歌聲，感念每一位鏟子超人們救援家鄉。

總統府元旦升旗活動將於114年12月31日（三）21時00分起進行三階段交通管制，請欲參與民眾及用路人配合相關單位指引。

有關元旦總統府開放參觀部分，總統府第三局局長古文劍進一步說明，府內設置多項市集活動，包含「百工百味．台灣老店市集」邀請獲選2025 年「優良老店」及「菁英老店」共16家業者參與，以及中職聯盟的「TEAM TAIWAN棒球應援商品快閃市集」。

在參觀展覽部分，古文劍提到，當日府內一樓展場除原有的常設展外，也有文化部的漫畫特展（Vol. 1 武俠篇：沾水筆下的武林），以及中職聯盟的12強冠軍金盃特展（BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路）；經濟部主辦的「韌x體³ Resilient Taiwan」特展，也將在同日開展。

總統府 活動 醫師

