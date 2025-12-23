馬太鞍堰塞湖救災檢討 季連成：建構事權一條鞭機制

快訊

中央社／ 台北23日電
行政院政務委員季連成。圖／聯合報資料照片
社會防衛韌性委員會今天舉行委員會議，針對馬太鞍溪堰塞湖救災作為，行政院政務委員季連成認為「地方機制仍待改善」，由於無專責專業實體災防機制，難以處理災情搜索外複雜災難，建議全面建構統一救災事權、專業一條鞭的防災機制。

總統賴清德下午主持「全社會防衛韌性委員會第六次委員會議」，今年9月在花蓮災區輪任中央前進協調所總協調官的季連成，報告「從馬太鞍溪堰塞湖救災實例看韌性精進作為」。

季連成指出，馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，因應災情需要，依災防法設置中央前進協調所，將原有7組功能編組調整為12個功能編組，以協調中央縣府分工，整合國軍、志工人力分工、分流、統合各種大小機械的運用，並分配外界支援物資，10月23日完成救災復原進入重建階段。

針對精進作為，季連成認為「地方機制仍待改善」，由於無專責專業的實體災防機制，難以處理災情搜索以外複雜的災難，應全面建構統一救災事權、專業一條鞭的防災機制，以中央聯合應變中心、協作中心、行政院各區聯合服務中心等，轉為前進協調所等防災編組，可適時快速啟動及整合協調各韌性事項，以利面對複雜迫切的災難環境。

季連成強調，廣大志工及民間團體協助救援，是這次如期完成救災工作的重要因素之一，可透過編管、訓練及運用程序，有效整合、善用民防組織、防災士、替代役等民力。此外，物資配售模式可思考中央、地方共同作業，採取「一站化」模式。

針對疏散撤離作為，季連成指出，此次罹難者大多集中於一樓平面，因此緊急狀態時，向上垂直避難是安全有效的，也可比照防災警戒區域劃設戰場危險區域，訂定強制疏散撤離的警告啟動機制，同時要有強大宣導及周延計畫，強勢執行。

季連成也說，對於收容安置作業，應納入安全區域內的民宿及旅館飯店，並盤點品質及強化平時經營、提升長期收容條件。至於醫療資源管理，除了可編管診所運用，也可機動設站提供戰災民眾所需要的醫療服務。

本身是退伍軍人的季連成最後強調，此次國軍投入5萬7000人次兵力救援，也是實至名歸的救災超人。

