台灣全民安全指引嘉義宣講 教民眾遇危機要做這3件事

中央社／ 嘉義23日電
內政部次長吳堂安、警政署長張榮興到嘉義縣市宣講台灣全民安全指引（小橘書），以近日台北捷運隨機傷人事件為例強調小橘書的重要，呼籲詳讀，面臨危機時得以應對。圖／中央社

內政部次長吳堂安、警政署長張榮興嘉義縣市宣講台灣全民安全指引（小橘書），以近日台北捷運隨機傷人事件為例強調小橘書的重要，呼籲詳讀，面臨危機時得以應對。

宣講會今天分別在嘉義縣六腳鄉永安宮與嘉義城隍廟舉辦，民主進步黨籍立法委員蔡易餘王美惠與嘉義縣副縣長劉培東等出席，鄉親也湧入參與。

出身自嘉義縣朴子市鴨母寮的張榮興以流利台語、在地口音宣講小橘書重要性，頓時與在場鄉親拉近距離，鄉親也以熱情掌聲回應。

張榮興以隨機傷人事件說明，民眾遇到時要做3件事，包括跑、躲起來與報案，保護好自己後，才能找到政府相關機關處理。

張榮興在嘉義市宣講表示，小橘書主要告訴民眾，發生災害或危機時如何防護與準備；台灣除面臨災害，還有軍事威脅，大家要有危機意識並充分準備，如果聽到防空警報時，須躲在防空避難處所，嘉義市就有2600多處所、可容納60餘萬人，小橘書內都有安全指引。

吳堂安說，中國社群平台小紅書不好、會騙人，小橘書會救人，其中有章節談「如何自救與互救」，遇災難或北捷隨機傷人事件時就可運用；小橘書內也教民眾如何急救、包紮及用急救設備。

此外，吳堂安表示，緊急避難包一定要準備水、乾糧、小型急救包、收音機與手電筒等，且要放在家中易拿得到的地方。

