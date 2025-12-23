民眾票選用路痛點 內政部偕地方推動友善環境、投入892億元

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部攜手地方政府推動「道路養護管理及人行環境無障礙」、「都市公園綠地無障礙環境」及「共同管道建設」三項計畫成果豐碩，並於23日舉辦114年度考評成果頒獎典禮。圖／內政部提供
內政部攜手地方政府推動「道路養護管理及人行環境無障礙」、「都市公園綠地無障礙環境」及「共同管道建設」三項計畫成果豐碩，並於23日舉辦114年度考評成果頒獎典禮。圖／內政部提供

內政部攜手地方政府推動「道路養護管理及人行環境無障礙」、「都市公園綠地無障礙環境」及「共同管道建設」三項計畫成果豐碩，並於23日舉辦114年度考評成果頒獎典禮。董建宏表示，2022年迄今，內政部共補助地方政府完成287所學校周邊通學環境改善，今年更首度將「學區周邊道路環境及通學安全性」納入單獨考評，希望藉此鼓勵地方政府更積極降低學區交通意外事故風險，同時，還新增「民眾票選路段改善幅度」獎項，讓政府相關單位能更精準優先解決民眾生活交通的痛點，提升道路品質與保障用路人的通行權益。

董建宏說明，除今年考評新作法外，內政部也針對都市公園綠地無障礙環境，邀請專家學者及身心障礙團體一同實地勘察，2年已完成全國66處公園「出入口」、「通路」、「設施設備之可及與近用」及「標誌」等項目，加速公園無障礙環境的建置；另外，在共同管道建設部分，目前全國共同管道建設已規劃434處，管道長度約5,050公里，投資經費約892億元，其中已完成共同管道長度達2,947公里，進行中長度為738公里，規劃設計中的長度1,369公里，中央會持續與地方共同合作，加速共同管道建設的進行。

董建宏表示，道路養護管理暨人行環境無障礙考評，由臺北市、臺中市獲評優等，新北市、桃園市、臺南市、高雄市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、基隆市及嘉義縣等為甲等；都市公園綠地無障礙環境項目，由臺北市、桃園市獲評特優，臺中市、臺南市、高雄市及彰化縣為優等；共同管道建設部分，則由臺北市、新北市、桃園市獲評優等。本次考評成果及貢獻獎得主，均公布於內政部國土管理署人本道路資訊網，歡迎民眾線上瀏覽。

今日出席貴賓，包括內政部次長董建宏、內政部國土管理署游源順，與各縣市政府機關代表共同參與。

內政部 高雄市

