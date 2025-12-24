一場跨越語言的週末派對！ 「全家」與One-Forty共同打造「移民工文化節」 移民工成文化引路人 邀民眾「玩」中學 開啟島嶼共融新頁

12月13日，全家便利商店、移工教育組織One-Forty共同於三創文化園區1樓中心廣場舉辦「2025移民工文化節」。 圖／One-Forty 提供

走進攤位之間，空氣中滿溢的是泰式雞蛋糕的甜香，和「馬尚煮」酸辣冬蔭功的辛香；望向舞台，印尼傳統服飾「Aesan Gede」金光閃爍，正吸引著全場觀眾的目光。

來自不同國家的面孔彼此微笑對話，在這裡處處可見——這裡可不是國外，而是12月13日由全家便利商店、移工教育組織One-Forty共同於三創文化園區1樓廣場舉辦的「2025移民工文化節」。

「全家」從2024年開展友善移工行動至今，從自身店舖的友善賣場開始做起，由內而外持續推動社會倡議，今年底特別舉辦首屆「移民工文化節」，作為一年的集大成，並透過「東南亞文化市集」、「文化共學體驗屋」、「移工故事攤位」、「音樂共聲舞台」及「友善移工特展」五大活動亮點，希望讓社會大眾和移民工在活動體驗中面對面交流，並看見來自不同國家的文化特色，從而開啟第一次「Say Hi」一起玩的機會。

12月13日，「全家」與 One-Forty 共同舉辦「2025 移民工文化節」，讓社會大眾和移民工面對面交流，看見來自不同國家的特色，從而開啟第一次對話與互動的機會。 圖／李清宇 攝影

多元族群齊聚「移民工文化節」共創活動攤位 開啟異國文化真實交流

移民工化身派對主角 跨越語言門檻 邀民眾交一個移民工朋友互動共玩

談到移民工文化節的舉辦初衷，全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺提到，「創造一個活動、一個空間，讓移工在異鄉中成為主角，把自己的文化、興趣、故事與民眾分享」，是「全家」和One-Forty一直以來的想望，「我們希望這個活動，不只是體驗異國風情的周末小日子，而是讓『交一個移民工朋友』這件事，真實發生在生活中，不是只存在於宣傳裡。」吳采樺堅定地說。

而One-Forty創辦人陳凱翔也表示，從One-Forty多年來推行移工教育與文化推廣的經驗來看，因為移民工和臺灣人之間有語言與文化的差異，加上缺少交流的機會，相互理解確實有門檻，因此在活動設計上，「全家」和One-Forty都認為，「真實互動一起玩」是本次文化節的重點，「我們不該教大家怎麼看待移工，而是讓每個人透過親身參與，找到屬於自己的理解方式」。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺（右），與 One-Forty 創辦人陳凱翔（左）皆認為，「真實互動一起玩」是本次文化節的重點。 圖／李清宇 攝影

而當「真實互動一起玩」的理念落地在策展，便形塑出了「五大亮點」。先以不同的感官體驗引起好奇，觸動第一次的「Say Hi」、一起玩，從而學習欣賞另一種新文化。「用簡單的語詞來描述的話，就是透過『吃』、『看』、『聽』、『一起玩』、『交流』五個方式，去串起一個相互理解的旅程。」「全家」品牌溝通經理王映儒說明。

攤主賣的不僅是家鄉味 更是異國文化底蘊與人生閱歷

引領民眾真實走進每道料理、每個手織品背後深藏的異國故事

市集中的「四國」分別為印尼、泰國、菲律賓及越南，除了「全家」將智慧零售車FamiMobi 開進文化節現場，提供以冬蔭功湯頭調理、由馬來西亞原裝進口的南洋酸辣燙「馬尚煮」和各式東南亞食品之外，印尼主題攤位則主打草本與家鄉味，從推廣傳統薑黃飲品的「DayDayJamu」，到帶來花生辣醬與仁當牛肉的「島嶼上的飯桌」，香氣中藏著熟悉的日常；泰國主題攤位，則有甜香誘人的「泰嘟嘟」泰式嘟嘟糕，以及來自泰緬邊境、克倫族人的文化瑰寶「Chimmuwa」手織品。

「東南亞文化市集」廣納印尼、泰國、菲律賓、越南的飲食與手作藝品，邀請大家透過味覺與觸覺走進東南亞。 圖／One-Forty 提供

視角轉向菲律賓與越南主題攤位，「瑪亞餐酒」與「士杏坊越式法國麵包」為大家帶來各自家鄉的傳統料理，前者為大家帶來菲律賓甜點「Halo-Halo」，以及將豬肉與洋蔥、辣椒一同快炒的「Sisig」鐵板豬肉；後者則有加入小黃瓜、火腿製作而成的越式法國麵包，讓參加民眾不由得食指大動。

「士杏坊越式法國麵包」帶來加入小黃瓜、火腿製作而成的越式法國麵包，讓參加民眾不由得食指大動。 圖／One-Forty 提供

陳凱翔提到，東南亞的料理、手工藝品其實在臺灣很常見，但要懂料理和手工藝品，還能了解其背後文化的攤主，卻是難能可貴，「這次參與文化節的攤主，他們自己就是文化的一部分，他們都不只是賣一道料理、一個手工藝品，而是更想和大家分享料理與藝品背後的人生閱歷。」

攤主中，印尼草本飲品攤位「 DayDayJamu 」負責人楊舒帆是在臺灣長大的印尼華僑，父親過去營運著一家協助印尼移工朋友在臺灣購置家具的公司，但因為疫情衝擊而結束營運。面對轉折，楊舒帆決定邀請公司過去的印尼員工，一同打造「DayDayJamu」印尼料理餐廳，不僅讓在臺的印尼朋友可以品嚐到家鄉味，更能透過味覺了解正宗的印尼飲食文化與背後的歷史。

「Jamu」是爪哇語中「草藥」的意思，在印尼的地位有如華人的「中藥」，是能強身健體的飲品。 圖／李清宇 攝影

她也分享，「 DayDayJamu 」成員們和現場民眾有不少對話，「今天在移民工文化節，不只遇到很多本來就了解移民工議題的同溫層朋友，也讓我們有機會，能和賽珍珠等久仰大名的社福界夥伴相互連結，我覺得對我們來說是一個很大的祝福。」楊舒帆說。

「Chimmuwa 手織品」將克倫族人的好手藝帶來臺灣，期待大眾在觸摸溫潤織品的同時，也可以認識距臺2500公里外、泰緬邊境的山村故事。 圖／李清宇 攝影

台灣首屆移民工文化節 成NGO組織彼此交流平台 共同為塑形文化共融社會努力

從手作到桌遊，「文化共學體驗屋」用一場遊戲的時間溫柔拆解偏見

前進主舞台右側，讓我們一起走進由「南洋臺灣姊妹會」、「赴憶文化」與「賽珍珠基金會」共同設計課程的「文化共學體驗屋」，從手作與遊戲走進移民工的生活。「全家」品牌溝通經理王映儒指出，東南亞的文化不只跟移工有關，也和新住民有關，此次特別邀請耕耘新住民、新二代議題的組織共同打造課程，就是希望讓議題溝通更完整。

南洋臺灣姊妹會理事長洪滿枝在現場活動開始前，先介紹移民家庭文化，讓大家從「人」開始認識起，接著再將東南亞生活中常使用的桂枝、香蘭葉、紫蘇、香茅等香料放入香包，透過親手實作，讓民眾走進不同國家移民的日常。

南洋臺灣姊妹會理事長洪滿枝擔任此次「手作香料包秘方」課程的老師，她期待參與民眾在認識桂枝、香蘭葉、紫蘇等香料的同時，也可以學習到這些香料在移民家庭日常中的重要地位。 圖／李清宇 攝影

她也分享，學員中有一位國小老師，上課之後還主動邀請他們進入校園，和小朋友分享多元文化，「這次的活動畢竟只是一場契機，期待後續我們能有更多不同方式的呈現，創造文化理解共融的機會，」洪滿枝笑著說。

體驗完東南亞的香草巡禮，赴憶文化帶來的「心早越南」桌遊體驗課接著展開，吸引更多孩子參與。赴憶文化目前除了「心早越南」之外，也推出了「泰香入心」、「心樂菲島」與「印心印意」其他三種桌遊，希望透過容易入門的形式，讓大眾更輕鬆地認識各國的文化。

執行長李如寶是臺越新二代，她表示，近年雖然移民工議題在臺灣獲得關注，但很多團體仍然資源不足，這次由「全家」與One-Forty舉辦的移民工文化節，邀請許多組織齊聚一堂，讓臺灣人與移民工之間有機會互相了解彼此文化，她覺得十分感動，「很多人不知道，為什麼越南人要一直稱呼對方為『哥哥』、『姊姊』，這其實是因為越語中稱呼對方，不是使用『你』、『我』、『他』，而是使用輩分來稱呼。」李如寶期待，藉由面對面交流，參與的民眾能發現更多新住民們文化中的小眉角。

赴憶文化帶來的「心早越南」桌遊擁有多種玩法，有的模式可以學習越南語不同單詞，有的模式則能認識越南傳統美食「河粉」的配料秘方。 圖／李清宇 攝影

而此次活動贊助單位，同時也是長期關懷新住民家庭的公益組織——賽珍珠基金會，本次為大家帶來的是馬來西亞傳統擲沙包遊戲「五粒子」、越南的斗笠彩繪，以及印尼的傳統蠟染技藝。

賽珍珠基金會執行長陳杰昇分享，他覺得臺灣人擁有「理解不同國家文化」的珍貴特質，更重要的是願意「親子」一同來認識文化，他希望參與的民眾結束後，都能理解移民、移工不只是單純的工作者，在職業角色背後，他們都擁有自己的故事。

馬來西亞「五粒子」的拋接玩法，考驗眾人的手眼協調能力。 圖／吳佳穎 攝影

移工化身文化引路人 互動攤位結合傳統棋藝、樂器與服飾 體驗東南亞文化傳承

撕下「移工」標籤 鏡頭後的攝影師真實呈現共融社會的情感羈絆

走過舞台右側的體驗屋，舞台左側的「移民工互動攤位」吸引了民眾的目光。攤位由「移工攝影展」、「移民工帶你玩世界遺產」與「Mila Boutique時尚走秀團」組成，獨樹一格的攝影作品與絢爛奪目的華服，向大眾展示移工們工作之外的心血；獨具特色的世界遺產——樂器安格隆（Angklung），以及東南亞傳統棋藝播棋，也讓參與者得以一窺傳承千年的文化結晶。

One-Forty創辦人陳凱翔說明，很多移工其實有攝影、服裝設計與藝術的專長，只是平常沒有機會被大家看見，「我們希望在『移工故事攤位』上，他們不再是一個工人、看護或者其他工作者，而是成為一個講師、一個帶著大家認識異國文化的引路人，讓他們有一個場域，可以很有自信地說出屬於他們的故事。」陳凱翔說。

曾前進校園和學生分享自身故事的菲律賓籍攝影師 Rodolfo ，當天也親自參加文化節，向大家介紹自己的作品。 圖／李清宇 攝影

移工攝影展中，印尼的Oti、越南的Tam，以及來自菲律賓、曾前進校園和學生分享自身故事的Rodolfo等攝影師，皆帶來自己的作品與大家分享。其中，Oti的作品《Baju Nirwana 極樂衣服》格外引人注目——照片中，一件碎花長裙，被掛在逆光的窗戶前兀自孤寂。

原來，照片中的長裙屬於Oti過去曾照顧的一位奶奶，雇主夫人對長期照顧奶奶的Oti十分信任，因此在奶奶病重時，夫人就將奶奶身後要穿的壽衣交給她保管，而最後，Oti也和奶奶的家人一起，陪伴她直到最後的告別式。透過Oti的鏡頭，觀展者得以看見「雇主」與「看護」之間，隨著長時間相處與互信累積，往往已不只是聘僱關係，而是早已成為彼此的「家人」。

移工攝影展中，印尼的Oti、越南的Tam，以及來自菲律賓的Rodolfo等攝影師，皆帶來自己的作品與大家分享，吸引民眾駐足。 圖／One-Forty 提供

而攝影展隔壁的世界遺產攤位，主要由One-Forty的菲律賓夥伴Emilyn Andres Gasmen，以及來自印尼、曾經於知名在臺印尼語雜誌《INTAI》擔任記者的Gillian Lou擔任講解老師。Emilyn Andres Gasmen分享，這次她擔任的是「播棋」小老師，考驗數學邏輯和腦力的播棋，以前在家鄉很多人玩，但隨著手機出現，播棋玩家就慢慢減少了。

不過讓她驚訝的是，移民工文化節上願意嘗試的臺灣人散佈在不同年齡層，「來玩的人有老人也有小孩，還有孩子學一、兩次就能快速學會。」她也開心地說，她認為文化節是一個很好的契機，讓臺灣人能認識平時少有機會接觸的異國文化。

文化節上，參與民眾不分老少，都願意嘗試看看菲律賓傳統棋藝「播棋」，考驗自己的數學與觀察能力。 圖／李清宇 攝影

負責帶領大家體驗印尼傳統樂器「安格隆」的Gillian Lou則介紹，安格隆的印尼名字「Angklung」，一部分的由來是模擬安格隆演奏時發出的「Klung - Klung」樂聲，但其實背後還有臺灣人不知道的故事，「安格隆其實原本是用於祭祀水稻收穫和生育女神 Dewi Sri 的樂器，目的是祈求豐收。」她提到，「交流」是她心中覺得文化共融最重要的元素，看到今天來玩的大朋友、小朋友開心，她也很開心。

最後是離舞台最近的「 Mila Boutique 時尚走秀團」，文化節上，走秀團不只有讓民眾試穿印尼傳統服飾的互動設計，更有直接從攤位出發、繞文化節會場一整圈之後，上臺展現帥氣與優雅的走秀環節。Mila Boutique創辦人Mila當天特地穿著深綠、淺綠、金黃三色相間、印尼望加錫地區的布吉人傳統服飾「Baju Bodo」，與團員們一同來到現場，她提到過去讓她最難過的是臺灣人不懂他們的服飾，覺得他們穿得很花、很像歐巴桑，「但後來我就會給他們看這些衣服，我們做得很好看，也很辛苦，所以要給它尊重，不要一直說壞話！」

事實上，當天Mila和團員們帶來的每一件衣服都是手工製作，發源地更大不相同。除了望加錫地區的「Baju Bodo」，還有來自南蘇門答臘的貴族服飾「Aesan Gede」、模仿古印度史詩中的大英雄「阿周那（ Arjuna ）」的特製服裝等精心製作的作品，Mila也希望，不只是移工們慢慢學習臺灣的生活步調和文化，臺灣人也可以學習印尼的文化，「我們可以交換呀！」她笑著說。

「Mila Boutique」創辦人Mila當天特地穿著深綠、淺綠、金黃三色相間、印尼望加錫地區的布吉人傳統服飾「Baju Bodo」，與團員們一同來到現場。 圖／One-Forty 提供

聽見島嶼共聲：當「全家」成為連結點，唱出多元共融的多彩節奏

走過了文化節一圈，再回到市集與舞台之間，「全家」的「友善移工特展」提供了一個讓人駐足的空間。「友善移工特展」展區回顧「全家」與One-Forty從2024年開始，推動移工友善的歷程。

特展牆面上也特別設置「你心中的家」留言區，邀請參與民眾一起拿起便條紙，寫下對「家」的想像。其中除了有人用中文寫下「安心」、「可以休息的地方」等字句，也有英文的「Relax」和拼音的「kāi xīn（開心）」等不同語言的回應，顯示其實無論來自哪一國，每個人都對「家」的概念有共同的想像。

市集與舞台之間，「全家」的「友善移工特展」提供了一個讓人駐足的空間，帶領大家回顧「全家」與One-Forty從2024年開始，推動移工友善的歷程。 圖／李清宇 攝影

而距離特展不遠的「音樂共聲舞台」，則從中午一路延續到晚間，以表演串起移工、新住民與新二代的多元文化樣貌，「我們的目標是打造一個舞台，讓移民工們用音樂、舞蹈、表演，展現他們的文化認同。」陳凱翔說。

節目一開始，由來自中國、越南、印尼及泰國等國的新住民姊妹組成的「齊舞飛揚舞蹈團」，為臺下觀眾帶來結合紙傘、彩帶的華麗舞蹈演出；接著登場的，還有來自馬來西亞的「南方節奏手鼓團」邀請民眾親自起身，帶著大家一面擊鼓、一面跳舞，體驗傳統文化。

午後時段，舞台上不但有「印尼空中大學舞團 UtersDancer」帶來的印尼傳統舞蹈表演，更加入「Mila Boutique 時尚走秀團」炫目的走秀，從服裝樣式與配件細節，介紹不同族群的文化背景與生活經驗；新住民二代歌手——「臺印」混血的新生代歌手黃宇寒，及「臺越」新二代創作者桃子A1J也接續登台，帶來融合不同語言的歌曲，展現新二代多元的身分樣貌。

來自馬來西亞的「南方節奏手鼓團」帶著大家一面擊鼓、一面跳舞，吸引不少民眾駐足圍觀。 圖／李清宇 攝影

整場文化節從早上一路持續到晚間，隨著最後《我們回家吧．跟著印尼移工回家》印尼特集的放映與對談結束，喇叭也切換為柔和的東南亞金曲放送，陪伴大家沉浸在快樂的氛圍，直到最後一刻。隨著燈火漸息、人流散去，雖然不同語言的笑語聲暫時止息，但舞台色彩斑斕的服飾、東南亞飲食獨特的滋味，以及當天所發生的所有交流，都將在每個人的記憶中延續。

「全家」公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺曾形容，移民工平時在我們的生活周遭，近在咫尺，但人們常將他們簡化為一種勞工的集合體，每一個人的個性、興趣與不同之處，彷彿完全消失在模糊的輪廓裡。她希望這場活動帶來的，不只是好吃、好玩，「而是每個人像戴上一副老花眼鏡，得以重新看見我們生活周遭的移民工，他們都是獨立的個體，背後擁有值得欣賞的文化」。

期待每一位民眾，都能在走進12月13日的移民工文化節之後，透過互動而重新對焦，看見每一個人的真實樣貌。