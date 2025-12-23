立院三讀 攻擊鐵路人員可關3年、罰30萬

中央社／ 台北23日電

台鐵員工今年至11月中遭14起暴力攻擊，立法院會今天三讀修正通過鐵路法部分條文，明定以強暴、脅迫、恐嚇妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。若致死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

⭐2025總回顧

立法院交通委員會4日併案審查朝野立委所提鐵路法部分條文修正草案，經在場立委與官員討論後初審通過，部分條文按立委提案或修正動議通過，並無條文保留，不須交由黨團協商。全案上午在立法院會處理時，在場立委未提異議，三讀修正通過。

為遏止以車票作為不正利益圖利，這次修法比照文化創意產業發展法等，提高相關罰鍰。三讀條文規定，車票加價出售或換取不正利益圖利者，按車票張數，處其運價的10倍至50倍罰鍰。加價出售取票憑證圖利者，亦同。

此外，三讀條文規定，民營或國營鐵路機構違反相關規定，未採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時的安全；或未有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確切瞭解及嚴格遵守鐵路法令者，處3萬元以上30萬元以下的罰鍰。

為提升從業人員執勤安全，三讀通過條文比照醫療法有關「急診室暴力」規定，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。若有相關情形之虞者，鐵路機構得拒絕運送。

三讀條文規定，若以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，因而致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

