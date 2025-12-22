翡翠騎士今離台…出境前大啖珍奶 讚觀眾「非常給力」

快訊

中央社／ 台北22日電

有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部今天離台，出境前不忘大啖珍奶。吹奏樂部部長須藤說，此行是非常寶貴的經驗，觀眾「非常給力」，盼有機會再來訪。

受文化總會邀請，翡翠騎士於「2025台灣遠征─吹響友誼，舞動青春」巡演活動中，接連造訪台北與嘉義演出，皆引起觀眾熱情歡迎。在台北西門町街頭演出時，還與「橘色惡魔」及莊敬高職樂儀旗隊一同演出。

須藤今天向媒體分享，並不是常有機會與台灣學生交流，這次與台灣高中生交流，可以認識彼此的文化和習慣，是非常好的經驗與回憶；且台灣觀眾讓他們感到「非常給力」，演出期間覺得非常愉快。

翡翠騎士來台品嚐不少美食，吹奏樂部副部長坪倉說，她尤其喜歡水果，像是昨晚品嚐了芒果，覺得特別喜歡。這是她第一次來台灣，若有機會的話，希望未來能造訪台灣其他地方。

