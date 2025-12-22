【專家之眼】孤狼攻擊再現？制度漏洞不能再無視

北市隨機攻擊造成4死11傷的悲劇，再次證明：台灣不是沒有下一次，而是制度仍停留在「事後補破網」。這起事件並非臨時起意，而是高度預謀的「孤狼型」攻擊：嫌犯事前多次勘查地形、準備汽油彈與刀械、設計動線與變裝，甚至模仿鄭捷案。這不是瘋狂，而是冷靜計算；不是偶然，而是制度長期的漏洞累積。

過去十年，我們強化見警率、加強巡邏、增列特勤，但面對孤狼式攻擊，這套「看得見警力」的模式已顯得疲弱。警方縱然迅速掌握身分，但仍無法阻止嫌犯接續犯案。靠巡邏車與長槍「看起來安心」並不等於真正安全。台北車站與中山商圈監視器密度全台最高，卻仍被突破，暴露出智慧偵測、異常行為預警與場站風險管理的缺口。

我們的社會安全網更呈現另一個盲點：制度只接得住「看得見的弱勢」，卻抓不到「隱形的高風險者」。嫌犯沒有明顯精神病歷、沒有毒癮、家境不算清寒，卻長期與社會脫節、與家庭斷聯、失業孤立，逐漸走向極端。這類人既不求助，也不會被通報，更不會主動進入社安網。這不是單一個案，而是制度設計缺乏「跨系統整合與前端預警」。

我們必須承認：這起案件不是治安問題而已，更是心理健康、社會孤立與公共安全的交叉點。

因此，筆者提出三項務實建議：

第一，社安網2.0必須補上「孤立者偵測」機制，透過跨警政、消防、醫療與社福系統的通報整合，將小型縱火、煙霧彈、異常失業與社會斷聯等視為早期警訊，強化前端預警，而非事後補救。

第二，公共場站要從「看得見警力」，升級為「智慧型風險管理」。AI影像分析、異常行為監測、視線死角改善、封鎖動線演練，比多一支長槍更有效，尤其在台鐵、高鐵、捷運、地下街等人流密集區域更為必要。

第三，媒體與平台建立自律準則，避免模仿效應。不是禁聲，而是減少細節教學、避免偶像化、限制犯罪技術披露。依循國際指引回歸負責報導，而非「每次重大事件就重演一次劇本」。

此外，對城市居民而言，這不只是新聞，而是日常安全感的崩塌。政府應提供心理支持與創傷協助，而非只忙於開記者會、加派警力或強化燈光照明，卻忽略了民眾真正的心理需求。最重要的是，在動機未明之前，不應將事件政治化，更不該用「第五縱隊」等標籤扭曲焦點。這只會分化社會，卻無助補強漏洞。

這起攻擊事件提醒我們：孤狼犯可能再現，制度不能再靠運氣；預防必須先於補救，社安網應從補助式思維走向前端偵測，公共安全從人力巡邏轉型為智慧預警，媒體則減少模仿效應、回歸負責揭露。

亡者已矣，制度不能再慢半拍。唯有正視盲點、提前預防、全面改革，我們才能避免下個車站、下個商圈、下個無辜路人再成為下一篇新聞標題的悲劇。