快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】孤狼攻擊再現？制度漏洞不能再無視

聯合報／ 陳清雲/立法院法制局前局長
27歲張文以類似孤狼隨機式在北車、南西商圈攻擊民眾，張文等4人死亡，多人受傷。民眾自發前往誠品南西店前獻花、哀悼。（中央社）
27歲張文以類似孤狼隨機式在北車、南西商圈攻擊民眾，張文等4人死亡，多人受傷。民眾自發前往誠品南西店前獻花、哀悼。（中央社）

北市隨機攻擊造成4死11傷的悲劇，再次證明：台灣不是沒有下一次，而是制度仍停留在「事後補破網」。這起事件並非臨時起意，而是高度預謀的「孤狼型」攻擊：嫌犯事前多次勘查地形、準備汽油彈與刀械、設計動線與變裝，甚至模仿鄭捷案。這不是瘋狂，而是冷靜計算；不是偶然，而是制度長期的漏洞累積。

過去十年，我們強化見警率、加強巡邏、增列特勤，但面對孤狼式攻擊，這套「看得見警力」的模式已顯得疲弱。警方縱然迅速掌握身分，但仍無法阻止嫌犯接續犯案。靠巡邏車與長槍「看起來安心」並不等於真正安全。台北車站與中山商圈監視器密度全台最高，卻仍被突破，暴露出智慧偵測、異常行為預警與場站風險管理的缺口。

我們的社會安全網更呈現另一個盲點：制度只接得住「看得見的弱勢」，卻抓不到「隱形的高風險者」。嫌犯沒有明顯精神病歷、沒有毒癮、家境不算清寒，卻長期與社會脫節、與家庭斷聯、失業孤立，逐漸走向極端。這類人既不求助，也不會被通報，更不會主動進入社安網。這不是單一個案，而是制度設計缺乏「跨系統整合與前端預警」。

我們必須承認：這起案件不是治安問題而已，更是心理健康、社會孤立與公共安全的交叉點。

因此，筆者提出三項務實建議：

第一，社安網2.0必須補上「孤立者偵測」機制，透過跨警政、消防、醫療與社福系統的通報整合，將小型縱火、煙霧彈、異常失業與社會斷聯等視為早期警訊，強化前端預警，而非事後補救。

第二，公共場站要從「看得見警力」，升級為「智慧型風險管理」。AI影像分析、異常行為監測、視線死角改善、封鎖動線演練，比多一支長槍更有效，尤其在台鐵、高鐵、捷運、地下街等人流密集區域更為必要。

第三，媒體與平台建立自律準則，避免模仿效應。不是禁聲，而是減少細節教學、避免偶像化、限制犯罪技術披露。依循國際指引回歸負責報導，而非「每次重大事件就重演一次劇本」。

此外，對城市居民而言，這不只是新聞，而是日常安全感的崩塌。政府應提供心理支持與創傷協助，而非只忙於開記者會、加派警力或強化燈光照明，卻忽略了民眾真正的心理需求。最重要的是，在動機未明之前，不應將事件政治化，更不該用「第五縱隊」等標籤扭曲焦點。這只會分化社會，卻無助補強漏洞。

這起攻擊事件提醒我們：孤狼犯可能再現，制度不能再靠運氣；預防必須先於補救，社安網應從補助式思維走向前端偵測，公共安全從人力巡邏轉型為智慧預警，媒體則減少模仿效應、回歸負責揭露。

亡者已矣，制度不能再慢半拍。唯有正視盲點、提前預防、全面改革，我們才能避免下個車站、下個商圈、下個無辜路人再成為下一篇新聞標題的悲劇。

風險 公共 失業

延伸閱讀

張文隨機攻擊案爭議 北市警局長：省思及策進

還原1219隨機攻擊案始末 警揭張文計畫犯案淡定喝豆漿、煙霧中變裝

隨機攻擊案掀檢討聲 張文換裝畫面首曝光！警曝2度變裝、換交通工具

隨機攻擊案後首個上班日 北捷乘客未減、見警率增

相關新聞

【專家之眼】孤狼攻擊再現？制度漏洞不能再無視

北市隨機攻擊造成4死11傷的悲劇，再次證明：台灣不是沒有下一次，而是制度仍停留在「事後補破網」。這起事件並非臨時起意，而...

5成8國人欣賞高市早苗 台灣民意基金會：魅力橫掃全台

日本首相高市早苗因「台灣有事即日本有事」相關言論，引發中國不滿。台灣民意基金會最新民意顯示，國人有五成八欣賞高市早苗，一...

《udn 百萬會員召集令》活動進入衝刺！會員參與帶動獎項升級 百萬禮迎來最後高潮

聯合新聞網 (udn) 舉辦的「udn 百萬會員召集令」年度會員活動進入最終高潮階段，隨著參加會員人數持續攀升，百萬禮獎項規模同步升級，呼籲尚未參與活動的用戶把握最後機會。現在只要登 (加) 入 ud

捷運系統收炸彈預告警方追查 台鐵共構車站全面戒備

•繼昨天（21日）下午高鐵有民眾誤報高鐵「會爆炸」後，再傳出捷運系統接獲炸彈預告，預計今下午1時30分引爆炸彈，對此，台鐵公司表示，已全面加強戒備，針對全台有與捷運系統共構的車站區域站（松山、南港、台北、板橋、松竹、新烏日、大慶、新左營等站）全面警備，提高警覺。

年度十大政治新聞揭曉！大罷免年「這四項」兩岸議題入榜

2025神回顧｜大罷免失敗、選戰布局到普發現金、驅逐陸配網紅等政策攻防，藍綠白角力全面升溫，網友關注的政治大事有哪些？

警察酒駕、查個資、合成性影像 民眾信任基礎正被掏空

警界近年接連爆發多起嚴重的風紀案件，以高雄來說，近1個月至少4起風紀案件成了新聞話題，涉及性犯罪、酒駕等，甚至偷拍報案女性利用 AI「換臉」技術合成裸體的性影像等，凸顯風紀管理與考核監督出了問題，當執法者變成犯罪者，已嚴重破壞民眾對人民保母與法治基石的信任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。