5成8國人欣賞高市早苗 台灣民意基金會：魅力橫掃全台

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣民意基金會最新民意顯示，絕大多數台灣人對高市早苗印象很好，態度相當正面。圖／台灣民意基金會提供
日本首相高市早苗因「台灣有事即日本有事」相關言論，引發中國不滿。台灣民意基金會最新民意顯示，國人有五成八欣賞高市早苗，一成六不欣賞，二成七沒意見、不知道；基金會董事長游盈隆說，絕大多數台灣人對高市早苗印象很好，態度相當正面，高市早苗魅力正橫掃全台。

當民調問及「日本史上第一位女首相高市早苗，上任不到兩個月，施政廣受矚目，其中包括「台灣有事，即日本有事」的明確表態，引起中國強烈不滿。一般說來，您欣不欣賞高市早苗這位日本政治人物？」

結果發現，27.1%非常欣賞，30.5%還算欣賞，8.3%不太欣賞，7.5%一點也 不欣賞，14.8%沒意見，11.8%不知道。

觀察交叉分析，不分老少、教育程度高低、各行各業普遍一面倒欣賞高市早苗，但從政治立場觀察，綠藍白支持者對高市早苗態度有明顯不同，綠白支持者一面倒或多數欣賞高市早苗，國民黨支持者顯得模稜兩可，莫衷一是。

具體地講，民進黨支持者，八成九欣賞，0.7%不欣賞；國民黨支持者，三成三欣賞，三成四不欣賞；民眾黨支持者，四成二欣賞，二成四不欣賞；中性選民，三成九欣賞，二成不欣賞。

游盈隆指出，總的來講，剛上任兩個月的高市早苗，目前在台灣普受歡迎與支持，原因除了她11月7日在日本國會發表有關「台灣有事，即日本有事」的強有力言論外，她在上任前曾訪台，被視為不幸遇刺的日本政治家安倍晉三遺志接班人，給人親切有禮的感覺，台灣人對她並不陌生。

民調訪問期間是12月15日至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

