《百萬會員召集令》快報！廣邀用戶衝破百萬大關 解鎖宏佳騰電車、挑戰 Volvo 電動車

周周抽 LINE POINTS，月月送家電好禮，再解鎖頂級百萬禮。圖/聯合新聞網提供

聯合新聞網（udn）會員回饋年度盛典《百萬會員召集令》活動，自開跑以來氣勢如虹，會員反應空前熱烈。目前 udn 會員參與人數已突破 50 萬人，正穩步朝向 60 萬、80 萬人次大關邁進。udn 呼籲所有會員持續熱情參與，一同加速解鎖百萬級豪華大獎，共同爭取將 Kia 油電車乃至於Volvo 電動車開回家的機會！

會員人數達標，百萬好禮自動升級 UP！UP！

本次活動「百萬會員召集令」的刺激之處，在於最終百萬禮的價值將由會員的參與人數來決定。目前活動已進入中場高潮，累積人數的每一份推進，都將提高最終大獎的價值，讓會員們有機會抱回更驚人的年終好禮。

活動將持續到 2025 年 12 月 31 日。參加者可透過登(加)入 udn 會員並完成每日任務累積抽獎券，抽獎券越多，中獎機率越高。無論最終達標人數落在哪一級，都將抽出一位幸運兒獨得該級別的豪華大獎，讓會員有機會將百萬名車或黃金開回家。udn 誠摯邀請所有人即刻登入會員，掌握每一天的抽獎機會，一同見證百萬大獎的誕生。

活動詳情：https://event.udn.com/bd_million_2025/