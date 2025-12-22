外交部：日本參議員院TY會訪台 以實際行動支持台灣
外交部表示，「台灣女婿」日本前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文今天率日本參議院TY會團訪台，將晉見總統賴清德、拜會行政院長卓榮泰，以實際行動表達對台灣的支持。
外交部上午發布新聞稿指出，日本參議院TY會台灣訪問團22日至24日訪台，由日本參議院參議員瀧波宏文擔任團長，團員包括夫人瀧波史織，參議員小林一大、鈴木大地、宮本和宏一行5人，外交部誠摯歡迎。
外交部說明，訪團在台期間將晉見賴總統、拜會卓榮泰、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全及新北市長侯友宜。
外交部表示，「TY會」是日本參議院友台組織之一，由瀧波宏文（Takinami）及前參議員吉川有美（Yoshikawa）發起，名稱有「台灣友好」寓意。瀧波宏文為台灣女婿，曾任日本農林水產副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，長年支持推動台日關係發展不遺餘力，也多次為台灣仗義執言。
外交部說，此次多位自民黨青壯世代國會議員訪台，是以實際行動表達對台灣的支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言