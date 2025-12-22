年度十大政治新聞揭曉！大罷免年「這四項」兩岸議題入榜

2025過得好快？

延續2024年底前民眾黨主席柯文哲官司，揭開2025年政壇序幕，一連串「大罷免」案讓政黨對立極速升溫，攻防主戰場集中在立法院。年中接連迎來立委罷免案與公投投票，接著普發現金一萬元議題延燒，引爆新一波討論。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛觀察，2025年十大政治新聞多半不是單一事件造成，而是話題人物（受到高度關注的政治人物、網紅）與爭議在一段期間內反覆堆疊，前十名就有4項涉及兩岸議題，凸顯今年該議題仍是高度不穩定，爭議反覆出現，因此累積不少聲量。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點年度聲量最高的十大政治事件。除了柯文哲涉貪案，你還記得哪些政治話題？

No.10 恢復軍事審判制度

2013年洪仲丘案引發制度改革討論後，立法院三讀通過《軍事審判法》修正案，把軍事審判適用範圍限縮至「戰時」，承平時期軍人涉犯刑案，原則上改由普通法院審理，軍審制度也因此實質退場。

總統賴清德在2025年3月13日國安高層會議後，宣布將全面檢討並修正《軍事審判法》，以防堵中國對國軍的滲透與間諜活動威脅。相關宣布一出，立刻引爆輿論熱度，聲量衝上全年高峰，共累積7萬7,509筆討論，引發網友討論，「好了啦，先救救台積電」、「義務役期恢復兩年制應該近日宣布？」

賴清德宣布恢復軍審制後，於年中及年底陸續公布將官晉升與重要人事布局，法律事務司長吳逸聖與最高軍檢察長簡朝興，被視為軍審改革關鍵角色。賴清德指出，吳逸聖積極推動國防法務改革，包括修正軍人權益保障相關法令，以及重新打造符合公平審判原則的軍事審判制度，除了讓行政救濟制度更完善，也兼顧人權保障與部隊紀律，強化國軍法治體系。

（延伸閱讀：軍事審判單日聲量破7.4萬！賴清德國安會後3大重點 學者：下鄉宣講可能有助大罷免）

No.9 國民黨主席選舉

國民黨2021年開放黨主席由黨員直選產生，2025年黨主席選舉過程聚焦黨務改革、路線定位、兩岸政策與選戰布局，並牽動2026地方選舉與2028總統大選策略走向，成為年度重要政治焦點之一。時任國民黨主席朱立倫多次公開喊話台中市長盧秀燕參選黨主席，並未成功；焦點自9月中旬起，轉向實際完成領表的參選人名單，六位候選人以鄭麗文、郝龍斌、羅智強與張亞中最受網友與媒體關注。隨著選戰正式啟動，候選人之間的攻防、相關民調陸續曝光，加上黨內外重要人士表態，讓選情迅速進入白熱化階段，「中國介選」議題是聲量高點之一，共1萬2,764筆聲量，郝龍斌公開指控遭受網軍攻擊，相關發言進一步推升輿論熱度。

直到10月18日投票結果出爐，聲量一舉衝上全年最高點2萬4,272筆，最終由鄭麗文勝出，正式當選國民黨主席。她也成為繼洪秀柱之後，第二位透過黨員直選產生的女性黨主席。 結果公布後，網路輿論呈現兩極反應，支持者認為「非常看好鄭麗文，是時候改革發展」；但也有質疑聲音指出，「如果（路線）親共肯定又會倒」，反映外界對國民黨未來走向與改革成效仍抱持高度觀望態度。

No.8 核三延役公投

核三廠最後一部機組在2025年5月停機，台灣正式進入「非核家園」，但能源政策走向始終是社會關注的焦點，聲量達38萬5,725筆。核三延役公投是針對是否延長第三核能發電廠運轉年限的全國性公投，支持方主張藉此維持供電穩定並降低碳排，反對方則關切核安風險、核廢料處理與能源轉型方向。核三延役公投議題於2025年下半年逐步升溫，8月成為全年討論高峰。聲量主要集中在8月13日與8月23日兩個關鍵時間點，分別對應辯論交鋒與投票結果。

重啟核三公投第四場辯論會備受關注，推升8月13日聲量高峰，達2萬9,193筆。該場由民眾黨主席黃國昌對上素人代表吳亞昕，雙方論述與情感訴求形成對比，黃國昌將論述重點放在國家應如何制定負責任的能源政策；吳亞昕則拿出311事件後日本人所寫的信件，從情感層面切入說明立場，引發網友不同評價，成功帶動公投前討論熱度。

8月23日投票結果出爐，聲量衝上全年最高點，達5萬4,340筆。最終核三延役公投因同意票未達投票權人總數四分之一門檻而未通過，投票率為29.53%，創公投史第三低；但在有效票中，同意票占比仍高達74.17%，也讓核能政策與公投制度持續成為公投後討論焦點。

No.7 館長赴中國直播

2025年網紅「館長」陳之漢自稱「和平大使」赴中國旅遊並全程直播，一連串發言引爆台灣網路輿論，累積聲量破45萬。他共走訪上海、北京、廈門、深圳等超過8個城市，相關聲量最高點出現在6月11日，單日達7萬2,184筆。館長6月10日展開六天五夜上海行程，造訪外灘、東方明珠等知名景點，並搭高鐵前往杭州遊西湖。上海行第一天直播，最高同時26.9萬人在線觀看，館長一到浦東機場便大力稱讚當地設施，從飲料販賣機、通關速度到廁所都讚不絕口，尤其形容廁所「很漂亮、很Fashion」，也引來網友嘲諷「一副鄉巴佬樣」。

即便館長以「和平」之名多次前往中國，王智盛秘書長認為背後的核心動機仍是經濟考量。他指出，館長在事業經營上明顯出現轉向，試圖透過與中國市場合作來緩解現階段的經濟壓力。這樣的路線轉折，從過去高調反中、抗中，到如今逐步傾中，關鍵在於爭取中國方面的信賴與實質利益。因此，館長在直播與公開發言中頻頻討好中國，「實際上是希望藉此換取更多經濟層面的回報」。

No.6 「去蔣化」改名

以推動「轉型正義」之名，政府推動中正路、經國路、中正樓與中正紀念堂改名等「去蔣化」計畫，但因牽涉門牌、戶籍、商業登記與歷史記憶，引發反彈與政治攻防。支持者認為有助去威權化，反對者則批評太燒錢。隨著爭議升溫，中央態度轉趨保留宣布計畫暫緩，成為2025年高度爭議的政治議題之一。

聲量最高峰出現在6月2日，高達5萬8,256筆。面對地方反彈，內政部長劉世芳表示，內政部依法處理，但推動過程中須顧及程序正義，改路名、移除銅像及移除威權主義象徵若遇到困擾，中央、地方政府及在地居民須取得共識後才會推動。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，前十名議題幾乎都同時牽動政黨鬥爭，政治對立性高、立場劃分鮮明，也正因如此，衝突越明顯，網路聲量與關注度就越高。

（延伸閱讀：懶人包／中正路、經國路都改名？恐燒1億元 影響、六都市長回應一次看）

No.5 團結十講

團結十講是總統賴清德提出的系列政治論述計畫，原規劃透過十場公開演講，說明台灣主權立場、民主價值與國家認同，並回應兩岸關係與內部政治對立，但最終僅進行四講，而第二講中出現「打掉雜質」等說法，引發高度爭議，成為政治攻防焦點。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測，「雜質說」相關聲量占比高達32%，網路聲量累積達17萬5,380筆；「雜質說」也帶出團結十講聲量的最高點，6月25日聲量達7萬4,112筆。賴清德6月24日晚間表示，台灣有超過八成民意支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並以「打鐵鑄劍」作喻，強調「要透過一次又一次的選舉罷免，一張又一張的選票，像打鐵鑄劍一般，一錘又一錘，千錘百鍊，百煉成鋼，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主鋼鐵般的意志」，相關發言引起網友不同看法，「我們都是雜質，怎麼團結」、「同胞須團結，團結真有力！台灣加油！」

鈕則勳教授認為，「團結十講是藍綠實力消長的轉捩點」！大罷免初期，藍營在連署數量上居於劣勢，他指出，藍軍「以罷制罷」策略未見成效，整體論述相對被動；隨著6月團結十講登場，原本意在替大罷免加溫的行動，卻因部分失言引發爭議，使政治攻防出現轉折，藍營得以抓住攻擊焦點，逐步扭轉局勢，重新掌握話語權。鈕則勳表示，「雜質說」引發渲染大波，外界輿論譁然，藍軍群起攻之，台北市長蔣萬安批綠力道更強，台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜也接續強化攻擊火力，形成「黃金三角」，也為藍軍反罷免的勝利打下了基礎。

No.4 陸配網紅驅逐風波

住在台灣三位的陸配網紅網紅亞亞（劉振亞）、恩綺與小微，因發表涉及「武統」的言論，意外把個人社群頻道推上全台輿論風暴中心，像是「只要祖國大陸不念同胞情，往死裡打半小時基本上都是廢墟了，而我們台灣的老百姓都是砲灰，離開家太久了，好言相勸不回來，非得拿黃荊條子抽到你身上嗎？」等言論，內政部認定這三位陸配的發言內容，已違反相關法規，陸續約談後祭出限期離境的行政處分。事件曝光後，網路迅速炸鍋，一派力挺依法行政、強調國安底線，另一派則質疑政府是否踩到言論自由紅線。整起風波聲量最高峰是3月25日，亞亞限期離境的最後一天，高達15萬8,831筆，占總聲量22%，受訪時強調自己「不是認錯才回去」，並拋下一句「要清清白白地出去，堂堂正正地回來」，與3個孩子擁抱後搭機返回中國，為這場風波畫下句點。

相較於同樣入榜的其他兩岸議題，如團結十講、館長赴中國直播及恢復軍事審判制度，陸配網紅驅逐風波的討論聲量明顯較高。王智盛秘書長認為，關鍵在於當事人亞亞本身具有網紅身分，事件過程中態度轉折明顯，並接連召開記者會，爭議延燒近一週，具備明確人物與高度衝突性，使議題呈現更具體，因此比制度性或政策導向的議題更容易引發網友關注與討論。

No.3 普發現金1萬

普發現金1萬元政策源自「還稅於民」概念，相關聲量高點除了聚焦發放進度與制度設計，也因多位公眾人物表態「反對、不領」普發現金而持續升溫，相關聲量佔總聲量約17.5%，共33萬8,140筆。

立法院7月11日三讀通過普發現金1萬元，開始出現網友留言拒領現金，認為資源應留給更需要的單位，如台電、消防與護理人員。資深藝人譚艾珍7月13日轟普發是爛政策，呼籲政府應該用在該用的地方；接著玄奘大學教授釋昭慧法師9月14日主張拒領，呼籲增設「國家續命專款」。行政院長卓榮泰9月19日接見釋昭慧後，一度傳出研議增設「不領取」選項，引發綠營支持者反彈，行政院隨後改口，強調為避免增加個資認證與冒用風險，最終決定維持原有發放機制，不另設拒領1萬元的選項。

No.2 京華城案柯文哲交保

前民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押禁見，從年初裁定延押，三進三出看守所，到9月8日他以7千萬元完成交保，創下台灣政治人物被告交保的最高紀錄。柯文哲表示，這一年多不管是他、陳珮琪、小孩的帳戶，甚至他住家、辦公室、民眾黨中央黨部都被抄了，連助理也被抄家，銀行保險箱也打開，拿走USB查有沒有虛擬貨幣，「請問檢察官查一年到底查什麼？民進黨作夢都沒想到，民眾黨這麼乾淨」。這天也是聲量最高點，高達18萬5,946筆，柯文哲結束363天收押，不少支持者歡迎「阿北」回家；也有反對者認為，「你覺得你無辜，那你叫橘子回來解釋清楚呀」。

交保後，柯文哲動作頻頻，11月發起「土城十講」，鈕則勳教授解讀為其復出的起手式，可視為柯文哲主動搭建的政治舞台，不只具備高度話題操作空間，也能透過爆料與論述設計，讓議題持續延燒。鈕則勳認為，柯文哲對未來政治布局仍保有相當大的想像空間；而柯文哲此時重出江湖，也間接成為黃國昌在藍白合談判中的重要籌碼，相較之下，國民黨尤其是黨主席更承受破局風險，若2026年地方選舉版圖受挫，恐將面臨被逼宮的政治壓力。

No.1 2025大罷免

2025年被外界形容為「大罷免年」，多起罷免案接連登場，最終結果包括1位南投縣議員、31位立法委員，以及1位新竹市長在內的罷免案，皆以不通過收場。

年初至年中，罷免議題率先因爭議事件引爆討論。4月間，多起「幽靈連署」案件浮上檯面，台北市黨部主委黃呂錦茹因此遭到羈押，引起時任國民黨主席朱立倫等人後續的抗議活動，相關議題在社群平台迅速發酵，成為罷免潮的一波討論高點。

隨著時間推進，罷免案於7月下旬進入關鍵投票期，網路聲量出現劇烈飆升。7月26日首波大罷免投票登場，單日聲量達62萬195筆，隔日更攀升至64萬2,105筆，創下全年最高峰。然而，由於首波罷免案全數未通過，討論熱度隨之下滑。直到8月23日第二波大罷免投票日，聲量再度回溫，當日達17萬9,554筆，8月24日進一步上升至19萬9,421筆。

整體來看，2025年大罷免相關討論聲量累積高達1,538萬2,111筆，高居年度政治議題之首。王智盛秘書長指出，大罷免聲量遠高於其他政治議題，堪稱「年度最大政治事件」，這樣的結果並不令人意外，因為大罷免並非單一事件，而是長時間累積、持續發酵的政治行動與全民討論過程。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

