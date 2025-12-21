為出版創作者創造環境 李遠：提高獎勵加速翻譯

快訊

中央社／ 台北21日電

文化部李遠今天表示，文化部不會因為預算被砍、不審查就不做事，將持續為出版業及創作者創造環境，提高獎勵、加速翻譯。

李遠出席Openbook好書獎頒獎典禮致詞表示，他在擔任文化部長後，持續提高金鼎獎等獎項獎金，並推出「下一本書獎勵」、加速外譯、6都公共圖書館加入公共出借權等政策。

文化部同時辦理首屆「作家節」擴大交流、推動作家赴國外的「流浪者計畫」、擴大文學跨域合作、推出繪本學校與編劇學院等培育計畫，以及文化幣年齡降低以擴大出版消費等重要政策。

此外，文化部推動「百大文化基地」擴展獨立書店能量，期盼透過完善出版、創作環境，持續維繫出版及創作熱情。

李遠表示：「不管預算面臨多少壓力，我都會一直往下做，才不枉自己有這麼好的服務機會。」

Openbook閱讀誌理事長莫昭平致詞表示，雖然出版環境日益艱困，但作家、出版社、書店、政府單位都選擇直球對決，提出驚人的創意和激情，從年頭拚到年尾，拚出燦爛繽紛的成績，「我們深深相信儘管形勢會改變，出版的價值和閱讀的力量永遠都在」。

根據主辦單位提供的新聞稿，Openbook好書獎已屆第9年，自2024年11月啟動，每週選書小組共計閱讀2209本書，選出初選好書614本、童書及青少年圖書248本，並由16名複選評審精選出206本入圍決選作品。

最後邀請20名來自不同專業領域的評審委員，組成決選評審團，再從中遴選出「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書/青少年圖書」、「年度生活書」4大獎項，計40本好書。

