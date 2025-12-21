行政院中辦執行長換人當 原副執行長陳錦倫陞任接棒

行政院中部聯合服務中心原執行長莊競程今年7月請辭，該職位懸缺逾5個月，上周四（18日）由該中心原副執行長陳錦倫陞任，陳證實並表示，將持續精進中心功能，深化行政院各部會業務協調與民眾服務，強化中台灣整體治理與韌性。

台中市前立委莊競程去年連任失利後，轉任行政院中部聯合服務中心執行長，但因該中心原本約700萬元預算，遭立法院刪到僅剩約7萬元業務費，面臨斷炊，為表達不滿，他今年7月8日宣布請辭執行長，轉任公民志工投入罷免行動。

行政院中部聯合服務中心執行長因此從今年7月懸缺長達5個月，但傳出該職位已於18日由該中心原副執行長陳錦倫陞任執行長，陳錦倫今證實並表示，將在既有穩健基礎上，持續精進中心功能，深化行政院各部會業務協調與民眾服務。

陳錦倫說，該中心除了協助行政院各部會推動政策、整合跨部會資源外，更長期扮演中央與地方間的重要橋梁，積極回應民眾需求，提供即時、有效的服務；未來將延續此一核心任務提升行政效能，讓中央政策更貼近地方，服務更貼近民心。

而為因應氣候變遷與區域發展挑戰，未來更將進一步擴大服務量能，聚焦中台灣救災整備與應變、治山防洪、流域治理及區域治理等重要議題，強化與地方政府、相關部會及專業單位的協作機制，提升中部地區整體防災韌性與永續發展能力。

他也強調，未來中心將秉持「整合、協調、服務」的精神，作為行政院在中台灣最前線的服務平台，積極傾聽地方聲音、回應地方需求，協助政策順利落實，並進一步擴大服務範疇，為中台灣的安全、發展與民眾福祉持續努力。