聯合報一周大事12/14~12/20
國內
15日：行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，創憲政首例；在野黨批，當毀憲亂政與獨裁成為事實，不排除上街抗議。
16日：新竹市長高虹安助理費案二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑六月，高虹安十八日重返市府上班。
19日：台北車站、中山捷運站外晚間發生隨機殺人事件，先丟煙霧彈再砍人，連同凶嫌四死十一傷。
國外
14日：澳洲二槍手趁猶太「光明節」活動鎖定攻擊，掃射邦代海灘，造成十二人喪生廿九人受傷。
15日：香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，西九龍法院宣判，勾結外國勢力等三罪全部成立，下月判刑。
17日：美國政府宣布八項對台軍售，總金額約台幣三五○○億元，我國防部證實，其中五項是一點二五兆元特別預算範疇。
