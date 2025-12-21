聯合報一周大事12/14~12/20

你能想像，軟糖吃起來就像在吃水果嗎？來自屏東的「格列堂 Great Time」，以台灣在地水果為靈魂，重新定義軟糖與糖果的可能。創辦人黃璨騎，曾任北部食品大廠烘焙主管，返鄉務農後攜手咖啡烘焙專業的石詩婷，投入上百次研發嘗試，打造出純素、真水果、慢火熬煮的台灣經典水果軟糖，及低糖、酥脆不膩的法式貴妃酥糖。2024年前進日本國際伴手禮大賽，一舉奪下金牌與銀牌，評審盛讚：「有著濃濃的台灣味！」

2025-12-20 10:30