聯合報一周大事12/14~12/20

聯合報／ 本報訊
台北車站、捷運中山站旁19日發生歹徒丟擲煙霧彈、隨機殺人事件，包含凶嫌4死11傷。圖／聯合報系資料照片
國內

15日：行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，創憲政首例；在野黨批，當毀憲亂政與獨裁成為事實，不排除上街抗議。

16日：新竹市長高虹安助理費案二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑六月，高虹安十八日重返市府上班。

19日：台北車站、中山捷運站外晚間發生隨機殺人事件，先丟煙霧彈再砍人，連同凶嫌四死十一傷。

國外

14日：澳洲二槍手趁猶太「光明節」活動鎖定攻擊，掃射邦代海灘，造成十二人喪生廿九人受傷。

15日：香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，西九龍法院宣判，勾結外國勢力等三罪全部成立，下月判刑。

17日：美國政府宣布八項對台軍售，總金額約台幣三五○○億元，我國防部證實，其中五項是一點二五兆元特別預算範疇。

歷史上的今天／1961年反共義士駕的俄製匪機 自韓運台

1961年12月21日，反共義士邵希彥，高佑宗二人於今年9月駕駛投奔自由的俄製AN-2式匪機，晚上由韓國運來台北，這架AN-2式機係由一架巨型的C-124環球霸王式機運來，已拆散機身，機翼，發動機，尾部等部份，整個飛機的製作和原料卻頗為粗糙，足見匪軍航空技席低劣，機翼是用帆布製成，尾上漆有共匪的「污腥」徽。

國內

