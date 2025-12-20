【重磅快評】連殯葬都不講究禮儀

美國賓州威廉波特法院日前宣判：哈佛醫學院太平間主管奇洛遭法院判處徒刑八年，原因是奇洛非法竊取捐贈遺體器官後的皮囊並販賣；遺體供科學單位研究後下一步是火化，奇落在遺體火化前的空檔盜取遺體皮膚，分割後販賣供人揉製成人皮革，之後可能是裝訂成書冊，也可能做成人皮袋子；奇洛甚至剝下臉皮，做甚麼用？可能太殘忍，法官沒說。

讓人驚詫的還不是人皮用具的不可思議 ，而是奇洛這一行已幹了很久，獲利可想而知；更讓人不寒而慄的是，奇洛有沒有同行?過去沒聽說過以遺體皮膚製作成用具，或者裝飾品?至於剝下臉皮要幹甚麼用?恐怕法官也不敢想?極可能是更不堪的用處，人類為甚麼會有這些難以想像的作為?

人類自認是禮儀之邦，其中的元素之一即是對軀體的尊重；不論是活著的身體，或者死後的遺體，都給予相當的尊敬，絕不可以有褻瀆行為，即使只是言語也不被認同，更別說分割出售，至於更進一步揉製成人皮，更是想都不敢想；人類自詡不同於動物，是因人類自認有禮教的薰陶，太多事情是不許做、不被接受的；不容許自己不尊重遺體，也不認同他人有褻瀆遺體的想法，行為當然更不可以。

難道中國人、中國文化比西洋的不文明天生高尚？不敢說，但至今還保有這份期許；不過社會文明趨於劣化是大家憂心的事實，過去被視為怪旦的現象雖然大多數人還是不能接受，但漸漸不太在意，見怪不怪了；當道德與倫理的防線漸漸式微，下一步將伊於胡底?還真是不敢想。至少這些現象國人已漸漸的見怪不怪，這當然不是進步。