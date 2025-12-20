越南廠工到紅毯 「左撇子女孩」陳秋柳在台逐夢發光

快訊

中央社／ 河內19日專電

「左撇子女孩」橫掃各大影展，其中來自越南新住民演員陳秋柳在片中有精彩演出。她接受訪問時表示，台灣是她再也不會離開的家。台灣讓她能努力逐夢做自己，實現了從製鞋工廠到金馬紅毯的夢想。

剛宣布入圍奧斯卡金像獎最佳國際影片15強的「左撇子女孩」，是改編旅美台灣導演鄒時擎個人生命故事，大獲成功，迄今入圍坎城、蘇黎世、多倫多、釜山等超過15個國際影展，逾7個國際影展最佳外語片提名，讓世界看見台灣。

片中飾演在女主角單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）夜市麵攤打工的阿莉，在現實生活中，是出生成長於越南胡志明市的新住民演員陳秋柳。她18日接受中央社電訪，談及拍攝過程與來台打拚的心路歷程。

「左撇子女孩」斬獲各大國際獎項，對此陳秋柳表示非常榮幸，卻也有點受寵若驚、不知所措。

陳秋柳笑著說，「影片入圍金馬獎，我只是配角，但導演和製作卻都邀請我一起走紅毯，我覺得很開心，能成為其中的一份子」當時走在紅毯上，陳秋柳心裡也自問：「我到底為什麼能一起站在這裡？」

回想拍攝期間，因全程都只使用iPhone拍攝，陳秋柳覺得這部電影「好酷」，「這讓我非常期待成果，看到成果發現我有蠻多台詞、畫面，蠻開心的」。

她告訴記者，「整部電影我感受到台灣的夜市等在地文化，探討重男輕女等傳統觀念。電影也透過我這樣夜市打工的新住民角色，呈現台灣社會中有移民工的多元文化樣貌」。

陳秋柳年輕時在家鄉曾是鞋廠女工，剛嫁來台時，歷經了公園做美甲的辛苦歲月。早期她透過新北市新住民家庭服務中心的協助，學習語言和各項才藝，奮力找到人生道路。

原本就對表演藝術充滿熱情的她，在多年努力打磨後，逐漸展露天份，如今邁上舞台展現真實自我。

她認真追夢，也為同鄉提供幫助。除表演工作外，陳秋柳還從事通譯，為在台灣的越南籍人士提供司法、行政等翻譯協助，今年更榮獲新北影響力10位跨界人物以及移民署的貢獻服務獎章。

來台已22年的她見證台灣對東南亞移民態度的轉變。剛抵台時，她常從路人的眼光中感受到懷疑，姐妹們也不敢在路上講越南語，盡量學習台灣口音，甚至不敢教孩子母語。現在台灣改變許多，走向多元文化、多元語言的社會，移民工也不像以前那樣不敢講母語了。

「不過當時我決定保留我的越南口音，因為這是我的特色。我也教我女兒母語，希望她能知道媽媽從哪裡來，能和外公外婆溝通，不要把這部分割捨掉了」。

同為電台主持人、舞台劇演員的陳秋柳，正用自身力量扮演台越間的橋梁。她說，表演藝術是她一直以來的夢想，未來她希望聯合兩個國家的文化，透過藝術推廣出去。「用文化溝通，只要多一些認識，就能少一些誤會」。

她告訴記者，兩邊都是她的家。越南是從小長大的地方，而她在台灣居住的時間也快超過越南的時間。她坦言，「我想在台灣老去，因為我已經在這裡深耕，還怎麼回去越南住？」

她表示，過去有人問是否後悔嫁來台灣，她總說：「沒有後悔的藥，也回不去，何必想從前」。但近年來她改變了，「我發現若沒有來台灣而是在越南，我的夢想可能沒有機會實現。台灣的文化真的很多元，它讓我可以逐夢」。

越南 移民署 新住民

