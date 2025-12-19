GCTF辦醫療人員災難照護訓練 增第一線災害應變能力

快訊

中央社／ 台北19日電

美國在台協會今天表示，全球合作暨訓練架構（GCTF）推出的「GCTF Connect社區第一線醫療人員災難照護訓練計畫－血液課程」17日至18日於新北市舉行，活動有助於提升病患照護品質，並能強化台灣整體的第一線災害應變能力。

美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿指出，「GCTF Connect社區第一線醫療人員災難照護訓練計畫－血液課程」共有55名台灣醫療從業人員及4名創傷止血與氧療研究（Trauma Hemostasis and Oxygenation Research）社群的國際講師參與，彼此交流、學習血液管理的最新技術與最佳實踐。

美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin Lang）在開幕致詞時表示，在場的每一個人，無論是消防員、急診醫師、護理師、救護員，還是國際醫療講師，都是訓練台灣加強防災整備的核心力量。健全的血液管理系統是台灣醫療韌性的關鍵，各位努力付出，確保血品在災害期間供應無虞且妥善運用，將提升台灣拯救生命的能力。

美國在台協會說明，在內政部消防署及台灣災難醫療隊發展協會的支持下，「GCTF Connect社區第一線醫療人員災難照護訓練計畫－血液課程」正持續強化台灣在大量傷患事件、天然災害或大型事故中，快速評估、保存與調度血液資源的能力，課程藉由第一手的實務模擬與臨床技能培訓，幫助醫護人員獲得關鍵的緊急醫療照護能力，並建立可擴展的醫療訓練架構，進一步提升台灣災難醫療的整體韌性。

