游毓蘭指退休警消年資被少算 銓敘部批：以訛傳訛、毫無根據

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
銓敘部。圖／銓敘部提供
國民黨前立委游毓蘭今在臉書發文，指很多退休警消收到銓敘部重新計算所得替代率的公文，但有人審定年資26年，核定替代率卻是以年資25年，替代率少了2.5個百分點。銓敘部駁斥游毓蘭說法完全錯誤，她在臉書貼文所列算法：「26年×2.5%=65%」，完全不正確且毫無根據。

游毓蘭今表示，很多退休警消收到銓敘部重新計算所得替代率的公文，但有人審定年資26年，核定替代率卻是以年資25年，替代率少了2.5個百分點，行政機關制度性陰謀，賭退休人員「懶得算、不敢告」，一旦超過30天復審期，錯誤就成「既定事實」，終身領少。

銓敘部表示，有關游毓蘭針對本部依114年4月27日修正施行的「警察人員人事條例」第35條規定另予審定退休警消人員退休所得替代率之審定函，在臉書發表「銓敘部『計算矛盾』大解密：1年年資在公文裡被暗算消失了」一文，這是完全是錯誤的說法，那1年並沒有消失。

銓敘部表示，按照立法院三讀通過警察人員人事條例第35條及附表3規定，退休年資26年，退休所得替代率是62.5%，游毓蘭在臉書貼文所列算法：「26年×2.5%=65%」，完全不正確且毫無根據，銓敘部籲請不要再將錯誤訊息以訛傳訛，造成不必要的誤解。

銓敘部進一步澄清，該部完全依照警察人員人事條例規定，另予審定已退休警消人員之退休所得替代率，均依法律規定辦理並無錯誤。

銓敘部表示，按照立法院三讀通過警察人員人事條例第35條及附表3規定，退休年資26年，退休所得替代率是62.5%，游毓蘭在臉書貼文所列算法：「26年×2.5%=65%」，完全不正確且毫無根據，銓敘部籲請不要再將錯誤訊息以訛傳訛，造成不必要的誤解。圖／銓敘部提供
所得替代率 游毓蘭 警察 國民黨

