「來台北有購嗨！」月月抽好禮首抽台積電 耶誕跨年期間限定　12/24～1/1 抽獎機會再翻倍！

文／ 台北市商業處 提供

蔣萬安市長(中)、臺灣商圈文化觀光產業聯合總會 周水美總會長(左)及臺北市商業會 柏幼林秘書長(右)合力抽出「來台北有購嗨」月月抽亂數種子，首抽幸運得主即將揭曉。 圖／台北市商業處提供
蔣萬安市長(中)、臺灣商圈文化觀光產業聯合總會 周水美總會長(左)及臺北市商業會 柏幼林秘書長(右)合力抽出「來台北有購嗨」月月抽亂數種子，首抽幸運得主即將揭曉。 圖／台北市商業處提供

「來台北有購嗨！」活動熱度持續飆升，臺北市政府配合中央普發萬元政策，推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，自114年11月11日起至115年3月8日止，只要於臺北市店家單筆消費滿200元，登錄發票或收據即可參加抽獎，於友好特店或旅宿消費還可獲雙倍抽獎機會！

活動已於（18）日抽出「月月抽」首批幸運得主，包含台積電股票、LUXGEN n7 純電休旅車以及君悅酒店 101 跨年煙火總裁套房等重量級大獎，讓民眾驚喜連連！活動開跑以來，獲得民眾熱烈迴響，累計登錄消費金額突破新臺幣10億元，北市府同時宣布加碼抽出「美國雙人來回機票」，送幸運得主飛往美國，直奔籃球最高殿堂，親身感受NBA現場的震撼魅力！

蔣萬安市長出席「來台北有購嗨」記者會　歡迎大家來台北　吃喝玩樂一次滿足。 圖／台北市商業處提供
蔣萬安市長出席「來台北有購嗨」記者會　歡迎大家來台北　吃喝玩樂一次滿足。 圖／台北市商業處提供

耶誕到跨年期間向來是臺北最熱鬧的節慶季，無論是耶誕市集、百貨商圈、特色餐廳、夜市美食或跨年晚會與觀景飯店，臺北市都是民眾聚會與旅遊的首選。為持續刺激歲末年終消費動能，並搭配耶誕節與跨年檔期的人潮高峰，蔣萬安市長特別於今日宣布北市府特別加碼「耶誕跨年期間限定活動」，只要在114年12月24日至115年1月1日期間，於臺北市消費200元即可獲得2次抽獎機會，友好特店直接變四倍！中獎機會加倍再加倍！讓每一筆消費的幸運值全面升級！歡迎民眾走進城市的歡樂節慶時光，將吃喝玩樂留在臺北，享受北市的節日氛圍，更同步放大中獎機率，讓幸福與幸運一次到位！

蔣萬安市長與「來台北有購嗨」週週抽首週iPhone 17 PRO幸運得主蔡先生合影。 圖／台北市商業處提供
蔣萬安市長與「來台北有購嗨」週週抽首週iPhone 17 PRO幸運得主蔡先生合影。 圖／台北市商業處提供

「來台北有購嗨」月月抽首抽記者會長官與貴賓大合照。 圖／台北市商業處提供
「來台北有購嗨」月月抽首抽記者會長官與貴賓大合照。 圖／台北市商業處提供

本次「來台北有購嗨」延續過去辦理活動時便民的串聯雲端發票機制，民眾只要登入活動官網，點選「會員中心」、「會員資料」及「手機條碼設定」綁定雲端載具，後續系統會將合格發票自動匯入參與抽獎！讓您輕鬆參與「來台北有購嗨 消費歡樂抽」消費抽獎活動，不錯過任何一次中獎的機會！

市長會上公布兩大喜訊：累計登錄破10億元加碼美國機票 耶誕跨年期間限定抽獎機會再翻倍。 圖／台北市商業處提供
市長會上公布兩大喜訊：累計登錄破10億元加碼美國機票 耶誕跨年期間限定抽獎機會再翻倍。 圖／台北市商業處提供

現在就立即至臺北市消費，感受城市的浪漫與活力！1,000萬現金大紅包、高檔電動汽車及iPhone17等總獎值超過3,000萬元的萬份好禮等你帶回家！更多活動相關訊息請上活動網站「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團查詢。

相關新聞

歷史上的今天／1958年表揚好人好事大會 影星白光頒獎

1958年12月20日，北區表揚好人好事大會在台北市中山堂中正廳隆重舉行，接受表揚的好人包括金門地區共44人，晚上推行委員會的歡宴結束後，即整隊魚貫進入中山堂中正廳，受到全國各界的代表2千餘人熱烈鼓掌歡迎。

「來台北有購嗨！」月月抽好禮首抽台積電 耶誕跨年期間限定　12/24～1/1 抽獎機會再翻倍！

「來台北有購嗨！」活動熱度持續飆升，臺北市政府配合中央普發萬元政策，推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，自114年11月11日起至115年3月8日止，只要於臺北市店家單筆消費滿200元，登錄發票

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟判決無效

在野立委2024年修正憲法訴訟法並經三讀通過、總統公告施行，主要規定參與判決評議大法官人數不得低於10人，憲法法庭停擺近一年後，今認定憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自判決公告日起失其效力。

房市剛需不減！新北第一環，7字頭成首選

全球經濟動盪與政策干預，使房市逐漸回歸理性。儘管市場謹慎，真正的自住剛需依舊穩定存在，且愈來愈多購屋族選擇「往精華區靠攏」。相較於價格波動較大的新興重劃區，雙北人口密度高、機能成熟的地段，更具抗跌性與

監院：望安鄉長涉收賄280萬元 已彈劾移送懲戒

澎湖縣望安鄉長許賢德涉收賄已遭起訴，監察院今天透過新聞稿指出，經調查許賢德涉收賄新台幣280萬元、詐領公款近20萬元，嚴...

游毓蘭指退休警消年資被少算 銓敘部批：以訛傳訛、毫無根據

國民黨前立委游毓蘭今在臉書發文，指很多退休警消收到銓敘部重新計算所得替代率的公文，但有人審定年資26年，核定替代率卻是以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。