「來台北有購嗨！」月月抽好禮首抽台積電 耶誕跨年期間限定　12/24～1/1 抽獎機會再翻倍！

蔣萬安市長(中)、臺灣商圈文化觀光產業聯合總會 周水美總會長(左)及臺北市商業會 柏幼林秘書長(右)合力抽出「來台北有購嗨」月月抽亂數種子，首抽幸運得主即將揭曉。 圖／台北市商業處提供

「來台北有購嗨！」活動熱度持續飆升，臺北市政府配合中央普發萬元政策，推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，自114年11月11日起至115年3月8日止，只要於臺北市店家單筆消費滿200元，登錄發票或收據即可參加抽獎，於友好特店或旅宿消費還可獲雙倍抽獎機會！

活動已於（18）日抽出「月月抽」首批幸運得主，包含台積電股票、LUXGEN n7 純電休旅車以及君悅酒店 101 跨年煙火總裁套房等重量級大獎，讓民眾驚喜連連！活動開跑以來，獲得民眾熱烈迴響，累計登錄消費金額突破新臺幣10億元，北市府同時宣布加碼抽出「美國雙人來回機票」，送幸運得主飛往美國，直奔籃球最高殿堂，親身感受NBA現場的震撼魅力！

蔣萬安市長出席「來台北有購嗨」記者會 歡迎大家來台北 吃喝玩樂一次滿足。 圖／台北市商業處提供

耶誕到跨年期間向來是臺北最熱鬧的節慶季，無論是耶誕市集、百貨商圈、特色餐廳、夜市美食或跨年晚會與觀景飯店，臺北市都是民眾聚會與旅遊的首選。為持續刺激歲末年終消費動能，並搭配耶誕節與跨年檔期的人潮高峰，蔣萬安市長特別於今日宣布北市府特別加碼「耶誕跨年期間限定活動」，只要在114年12月24日至115年1月1日期間，於臺北市消費200元即可獲得2次抽獎機會，友好特店直接變四倍！中獎機會加倍再加倍！讓每一筆消費的幸運值全面升級！歡迎民眾走進城市的歡樂節慶時光，將吃喝玩樂留在臺北，享受北市的節日氛圍，更同步放大中獎機率，讓幸福與幸運一次到位！

蔣萬安市長與「來台北有購嗨」週週抽首週iPhone 17 PRO幸運得主蔡先生合影。 圖／台北市商業處提供

「來台北有購嗨」月月抽首抽記者會長官與貴賓大合照。 圖／台北市商業處提供

本次「來台北有購嗨」延續過去辦理活動時便民的串聯雲端發票機制，民眾只要登入活動官網，點選「會員中心」、「會員資料」及「手機條碼設定」綁定雲端載具，後續系統會將合格發票自動匯入參與抽獎！讓您輕鬆參與「來台北有購嗨 消費歡樂抽」消費抽獎活動，不錯過任何一次中獎的機會！

市長會上公布兩大喜訊：累計登錄破10億元加碼美國機票 耶誕跨年期間限定抽獎機會再翻倍。 圖／台北市商業處提供

現在就立即至臺北市消費，感受城市的浪漫與活力！1,000萬現金大紅包、高檔電動汽車及iPhone17等總獎值超過3,000萬元的萬份好禮等你帶回家！更多活動相關訊息請上活動網站及「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團查詢。