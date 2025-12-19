AI基本法主管機關先二讀 中央為國科會、地方為縣市政府
人工智慧（AI）蔚為潮流，針對人工智慧基本法草案，法案名稱及其主管機關、人工智慧定義等一度無法達成朝野具體共識。立法院會今上午審議該草案，藍白以人數優勢表決通過二讀，主管機關部分，中央為國家科學及技術委員會，地方則為直轄市、縣市政府，其餘條文將於23日院會繼續二讀。
行政院會8月底通過AI基本法草案，明定AI研發與應用的基本原則，也規範應避免AI應用造成違法及不必要蒐集個資等。AI基本法定位為上位法，且未明定主管機關，由數發部主政，推動AI風險分類框架，各目的事業主管機關應視風險管理的需要，依循此框架訂定層級管理規範。
歷經數次朝野協商，院會今進行逐條討論，第一條立法目的為建設智慧國家，促進促進以人為本之人工智慧研發與人工智慧產業發展，建構人工智慧安全應用環境，落實數位平權，保障人民基本權利，增進社會福祉，體現國人生活品質，促進社會國家永續發展，維護國家文化價值及提升國際競爭力，並確保技術應用符合社會倫理。
主管機關部分，國民黨團、民眾黨團共同提案再修正動議，內容為「本法所稱主管機關，在中央為國家科學及技術委員會;在地方為直轄市、縣（市 )政府。本法所定事項，涉及各目的事業主管機關執掌者，由各目的事業主管機關辦理。」
經記名表決，出席109位，贊成59位、反對50位，贊成者多數。立法院長韓國瑜表示，第二條照國民黨團、民眾黨團共同所提再修正動議條文通過，第三條以下條文將於23日上午9時繼續二讀。
