房市剛需不減！新北第一環，7字頭成首選

全球經濟動盪與政策干預，使房市逐漸回歸理性。儘管市場謹慎，真正的自住剛需依舊穩定存在，且愈來愈多購屋族選擇「往精華區靠攏」。相較於價格波動較大的新興重劃區，雙北人口密度高、機能成熟的地段，更具抗跌性與保值力，也使「回防雙北」成為當前自住、置產顯學。只要選擇生活機能齊備、長期需求穩定的成熟區域，即便面對景氣震盪，也買得安心、住得踏實。

新北Q2預售屋交易量約占全台四分之一

綜觀雙北市場，台北市因土地極度稀缺，新房供給有限，即使成交量縮減，價格依然堅挺。反觀新北市，買氣熱度更勝一籌。根據內政部實價登錄資料，今年第二季全台預售屋交易量9,485件，其中新北市即占2,319件，約24.45%，堪稱全台購屋重心。

目前新北第一環市場緩步升溫，新店「江陵天喆」、三重「潤泰CITY PARK」、永和「漢皇River Sky」、中和「漢皇方圓」等指標案，個案成交單價紛紛出現三位數；第二環的新莊、土城也出現7字頭新案。值得一提的是，被視為「新北天龍國」的板橋區，擁有捷運鑽石板南線、五鐵共構與成熟商圈，竟仍能見到7字頭房價，可說是長期被低估的核心區域。

6千坪新府中聚落，打造新板共同生活圈

板橋府中開發完整，生活機能成熟。 圖／海悅國際開發 提供

板橋下一站「府中站」是板橋的經典生活核心。作為早年板橋行政與商業聚焦點，府中即使在新北市政府遷往新板後，仍保有濃厚的商圈能量。從府中搭一站捷運即可抵達新板特區，加上新北市政府打造「府中雙城計畫」，推動步行友善街廓，讓府中新板生活圈更加緊密。周邊環繞湳雅夜市、亞東醫院與T-Park遠東通訊園區，形成生活、醫療、交通、科技產業的高機能聚落，生活質感相當到位。

也因早期開發完整，府中已難得一見大面積素地，新案一直極為稀缺。近年在府中捷運站、南雅東路周邊，包括新美齊、遠雄等大型建商聯手啟動超過6,000坪以上土地開發，打造全新街廓，形成備受矚目的「府中新聚落」。

「新潤世界城」首付88萬元起，高機能+高CP值

板南線府中站，首付88萬起，高機能＋高CP值。 圖／海悅國際開發 提供

其中，距離府中站步行約 10 分鐘的「新潤世界城」，堪稱府中新聚落的核心亮點。以逾千坪的大基地規劃，打造 24 層地標級建築量體，在區域中格外醒目。由豪宅御用建築師呂建勳操刀設計、日商台灣大林組擔任營建顧問，主打耐震6級的建築結構，讓建築不只外觀具美學語彙，更兼具頂規安全性，展現現代住宅的精緻與厚度。

板橋門牌，搭配板南線、府中生活圈與新板特區等地段優勢，再加上7字頭合理房價等多重利多，「新潤世界城」自公開後買氣穩定，吸引許多在地自營商、金融業菁英與科技工程師入手，尤其因鄰近Google研發中心所在的T-Park遠東通訊園區，更提升科技族群的詢問度。

同時，「新潤世界城」推出首付88萬元起的優惠付款機制，對首購族與年輕置產族極具吸引力，能在佈局未來的同時保留資金彈性，減輕購屋壓力。

憑藉穩健的區域價值、亮眼的產品規劃與減擔的付款機制，「新潤世界城」已成為自住剛需與長期置產族的熱門口袋名單。若看準板橋的前景與發展動能，現在正是難得的入手機會。

