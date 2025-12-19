聽新聞
世曦已發5億獎金決議不追討 交通部：尊重公司治理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台灣世曦爆出濫發業務獎金爭議，包括未經公司內部行政程序發放員工獎勵、沒有合理分配標準就發放主管獎勵、退休再回聘顧問不當領取主管獎勵、未經董事會同意領取董事長業務獎勵等，金額高達近五億元。

台灣世曦董事長鄭運鵬表示，已追回數千萬不當薪資及獎金，相關配合違紀發放的主管也調離職務，未來將與工會討論合理發放方式。交通部表示尊重公司治理，不介入個案經營。

鄭運鵬十七日向員工發出內部信，指上任後發現公司長年以「爭取業務獎勵」名義，在未符合公司法規範的合法程序下，發放個人及主管獎勵金，之後甚至演變成擅自匡列遠超過「爭取業務獎勵辦法」授權的獎金總額。

鄭運鵬說，經過數月調查，追回數千萬不當薪資及獎金，相關主管也調離職務，但中華顧問及世曦董事會均已同意，不追回歷年發放給在職同仁總額將近五億元的爭取業務獎勵。至於員工原本預期第三、第四季發放的獎金，都會依制度回歸到本年度績效獎金總額內計算。

交通部表示，台灣世曦工程顧問公司為依法設立公營事業，獎金制度與經營管理，依法由公司董事會及經營團隊辦理，交通部尊重公司治理機制。

交通部說，注意到世曦公司主動檢討並改善內部獎金與內控制度，作為主管機關將要求相關制度落實、制度化，確保公共資源使用的合法性、合理性與透明度，但不介入個案經營或獎金發放事宜。

