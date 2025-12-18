「翡翠騎士」盼品嘗小籠包 周四晚合體橘色惡魔演出

中央社／ 台北17日電

擁有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部今晚抵台，明晚將與「橘色惡魔」會合，一起在西門町街頭演出，2名學生代表表示，最期待來到台灣品嘗小籠包。

在中華文化總會邀請下，「翡翠騎士」曾在2023年訪台，並在國慶大會中演出；「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部則是在2022年、2023年接連訪台。明晚除會是2校首度合體演出，還將與莊敬高職樂儀旗隊以音樂展開台日交流。

文總秘書長李厚慶今晚受訪透露，邀請2校於國慶演出後，文總一直與他們保持聯繫，當時便提出構想，「如果有機會的話，能夠在台灣讓兩校可以合作。」起初2校都認為這樣的合作機會非常困難，但沒想到就在今年促成了。

李厚慶表示，除了促進台日友情外，也希望在邀請2校學生演出同時，讓台灣同學可以跟他們交流，這次將從台北、嘉義、高雄、屏東等地演出。今晚「翡翠騎士」抵達後，將準備紅豆餅、滷肉飯等台灣美食給學生享用。

「翡翠騎士」上回訪台帶來許多結合動漫歌曲的演出，此次學生135人及8名隨行師長共143人在今晚抵台，落地看到媒體便興奮揮手致意。農大學二高吹奏樂部部長須藤向媒體分享，每次演奏曲目都會不同，預先保密將帶來什麼樣的表演，也請大家期待。

農大學二高吹奏樂部副部長坪倉說，此次訪台大多是沒有來過台灣的同學，而三年級學生有來過台灣，與許多沒來過台灣的一、二年級學生來說，有不一樣的期待。

「2025台灣遠征─吹響友誼，舞動青春」西門町演出，明晚19時40分將在西門町in 89豪華影城出發，詳細遊行路線可查詢文總官網。

