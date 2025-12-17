聽新聞
公視董監事提名 學者：文化部有與在野溝通嗎

聯合報／ 記者邱瓊玉陳宛茜／台北報導
文化部表示，公視董事候選人提名名單將提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業，審查會議預計於12月31日召開。記者蘇健忠／攝影
文化部表示，公視董事候選人提名名單將提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業，審查會議預計於12月31日召開。記者蘇健忠／攝影

政大新聞學系教授馮建三表示，公視董監事名單常常難產，一來是審查同意的高門檻，二來還要國會委託社會人士審查，這增添了找審議委員的困難，應該要考慮修法，降低審查門檻。

馮建三也提到，儘管公視相較於三立、民視、中天等媒體，比較沒有這麼不公共性，但也不到九十分。他舉例，看公視的新聞選材，有幾次發現，當受訪者講到大陸時，字幕卻改成中國，近期播出的電視劇也引起爭論，這些事情都需要關注。

馮建三強調，公視最大的問題還是在於經費，像是公視的海外頻道TaiwanPlus，當時在沒有好好思考規畫下就成立，這點政府明顯不合格；文化部每年挹注大筆經費給公廣集團，難免也有政府干預公視的疑雲，這些都值得觀察。

台藝大廣電系教授賴祥蔚認為，這次董監事名單固然很漂亮，但很偏藝術方面，而非媒體方面。其實公共電視遇到的最大困難，是數位時代的轉型，不是藝術轉型，文化部應和大家說明這次的提名策略是什麼？誰適合擔任董事長呢？公視下一個任期的計畫？現任董事長胡元輝不續任的原因是什麼？是個人沒有意願，還是特殊考量？這些都應該要向外界說明。

賴祥蔚還提到，這次的董事名單，文化部事前有沒有和在野黨溝通呢？如果事前沒有溝通，恐怕會陷入像之前ＮＣＣ委員名單、大法官提名人選一樣的爭議。

賴祥蔚表示，公視這幾年經營上就是蕭規曹隨，在過去的軌跡上繼續發展，但也沒有解決公視最大的挑戰，也就是整體定位以及收視率，畢竟如果做商業節目，那幹嘛要公視，如果是做口碑，那又沒有收視率，陷入兩難，就像華視的定位，不公不商，導致經營人也難以界定所謂績效，這是比較大的結構性問題，但都沒有人關注，相信公視的董事長也沒有在關注。

公視前董事長邵玉銘則說，各黨提名的審查委員是公視很難擺脫政治力的關鍵。

