TWNIC 調查：平台與演算法影響新聞能見度 民眾瘋看短影音值得關注

TWNIC公布委託陽明交通大學執行的2025年《台灣網路報告》調查顯示，台灣民眾獲取新聞的主要管道正經歷結構性轉變。電視新聞占比從2024年的39.57% 下滑至32.02%，單年流失7.55個百分點，創下近年最大跌幅。社群媒體躍升為第二大新聞來源達21.11%，較2024年提升6.28個百分點；YouTube達14.67%，提升5個百分點。專業新聞媒體網站或App僅占5.08%，較2024年下降3.06個百分點。這些數據顯示，平台機制及其使用的演算法，成為傳統編輯室以外，影響「什麼新聞會被看見」的重要力量，資訊生產與閱讀的消費結構正在深度轉變。

被問及查證新聞或資訊真假的能力時，57.11%上網民眾自認有信心；但實際上有超過六成（65.91%）上網民眾從不或很少主動查核資訊，其中經常查核者僅有一成 (13.6%)。顯示民眾不查證並非僅因懶惰，而是面臨「工具難尋」的困境，包括不知道有查證工具、不知道如何使用、工具不夠友善易用等，導致即便有心防禦，也因缺乏易用的工具而卻步，也進而更難以養成查證習慣。換言之，近六成民眾自認能辨識假訊息，但超過六成從未實際查證。

調查也顯示，台灣民眾的短影音使用率已達到78.46%，每日觀看者更達58.04%，短影音已成為民眾在網路上主要的娛樂與資訊來源之一。民眾的TikTok使用率也攀升至25.16%，每天使用者達11.45%。而進一步詢問短影音使用者的使用習慣，有超過半數（56.09%）的短影音使用者承認滑短影音的時間經常超過原先預期，且高達56.38% 使用者表示常在不自覺下開始觀看，更有36.22%因此耽誤其他事情，這些數據具體描繪出使用者在享受快樂時，正面臨「時間失控」與「無意識成癮」的隱性代價，如何在愉悅使用與時間自主間取得平衡成為重要課題。

陽明交通大學教授陶振超教授，短影音是今年首次納入調查的項目，結果令人驚訝。78.46%的使用率已經超越社群媒體的76.86%，成為台灣民眾最普遍的數位內容消費形式。這代表短影音在極短時間內，從新興現象變成全民日常，其影響力不容忽視。

台灣數位媒體應用暨行銷協會理事暨應用組召集人謝佩芳表示，值得關注的是微短劇現象正逐漸擴散，每集一到三分鐘的設計會加深沉浸效應。平台靠此賺取廣告費不會主動改變，但平台及公部門應讓民眾理解：長時間沉溺會影響注意力與認知能力。無法避免數位內容消費，但要讓民眾知道何時該停下來。