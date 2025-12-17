快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

NGO領袖論壇1月7日登場 WeWorld主席分享烏克蘭經驗

中央社／ 台北17日電

「第6屆NGO領袖論壇」明年1月7日登場，由外交部林佳龍主持開幕式，國際非政府組織WeWorld主席基耶薩拉將來台分享在烏克蘭的實踐經驗。

外交部下午發布新聞稿指出，由外交部籌劃的「第6屆NGO領袖論壇」訂2026年1月7日在台北舉辦，論壇以「總合外交的NGO實踐－經驗分享與成果展望」為主題，將邀集來自國內非政府組織（NGO）、政府、企業、學界代表及國際非政府組織（INGO）負責人，以實例共同探討台灣NGO在經濟外交、價值外交、同盟外交等3大領域所發揮的積極作用，及對推動台灣國際合作、增進全球創新與進步的貢獻。

外交部說明，部長林佳龍將主持論壇開幕式，並介紹NGO在總合外交中的核心角色，總部設在義大利的國際非政府組織WeWorld主席基耶薩拉（MarcoChiesara）受邀來台出席活動並發表主題演講，分享該組織在烏克蘭及其他地區協助弱勢兒童的實踐經驗。

外交部提到，論壇還將安排多場主題討論，聚焦經濟、價值及同盟外交的行動方案，並邀請各界專家與NGO領袖進行深入交流；期盼透過舉辦「NGO領袖論壇」活動匯聚政府與公民社會的意見，持續擴大台灣的國際夥伴網絡，以提升台灣在全球民主、經濟與同盟外交領域中的角色。

「第6屆NGO領袖論壇」即日起開放免費報名，詳見網站https://www.accupass.com/go/6thngoleadersforum（含議程草案）。

外交部 林佳龍 烏克蘭

延伸閱讀

林佳龍談高雄市長初選 支持林岱樺：「大我」的思考

華府直擊／林佳龍超低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

林佳龍：國經協會將訪以色列 促高科技人才培育互動

林佳龍接見 BPW Taiwan 肯定外交的「溫柔力量」

相關新聞

和泰車18日暫停交易 將公布重大訊息

台灣證券交易所今（17日）傍晚宣布，和泰車（2207）因有重大訊息待公布，上市普通股明天（18日）暫停交易，和泰車將在重大訊息公布後，再申請恢復交易。和泰車先前表示，今年銷售目標未改變，乘用車、輕型商用車以及商用車合計新車販售維持16.5萬輛，今年市占率有機會接近四成，第四季銷售正向看待，2026年台灣新車銷售目標要到明年新春活動進一步公布。

外籍看護喘息服務 勞動部、衛福部增編1.7億經費

政府推動聘僱外籍家庭看護工使用喘息服務，今年截至8月已有72萬人次使用。勞動部就安基金委員會今天同意衛福部提報增加經費，...

AI助長短影音行銷及詐騙 台灣網路報告：媒體與AI素養須提升

台灣網路資訊中心今天公布今年網路調查報告，並進行AI賦能的駕馭及數位轉型座談，據產業經驗的台灣數位媒體應用暨行銷協會理事...

新北第八、第九座哈客館同步啟用 三重・板橋中山雙館亮相 擴大都會客家文化能量

新北第八、九座哈客館同步啟用，都會客家推廣能量大躍進！ 新北市政府今（15）日迎來客家文化推廣重要里程碑，新北哈客三重館與板橋中山館正式揭牌啟用。新北市侯友宜市長攜手新北市客家事務局劉冠吟局長親自主持

攸關2奈米先進製程…南科楠梓園區進二階環評 估年產值約9600億元

環境部今於環評大會審查南部科學園區楠梓園區開發計畫，本案除開發面積超過100公頃外，部分基地範圍涉及土壤或地下水汙染控制...

AI發展助長詐騙？ 台灣網路資訊中心：須提升AI韌性

台灣網路資訊中心今日公布2025年度台灣網路報告，調查結果顯示，台灣上網率已經達到88.75%，進入AI時代，教育部數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。