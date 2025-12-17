外籍看護喘息服務 勞動部、衛福部增編1.7億經費

快訊

中央社／ 台北17日電
政府推動聘僱外籍家庭看護工使用喘息服務，今年截至8月已有72萬人次使用。示意圖。聯合報記者潘俊宏／攝影

政府推動聘僱外籍家庭看護工使用喘息服務，今年截至8月已有72萬人次使用。勞動部就安基金委員會今天同意衛福部提報增加經費，兩部會將各編列8820萬元，讓服務延續。

為了讓移工能放假，政府推動聘僱外籍家庭看護工使用喘息服務以及聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫，讓看護移工休假時，被照顧者仍能獲得良好照顧，也讓看護移工能休假充電，兩者合計每年可使用52日。

由於使用兩項服務的人次超乎預期，經費大量支出，由勞動部支應的短照服務已經於8月追加5.5億元，當時也附帶決議要求衛福部須同步檢視喘息服務是否需要追加經費。

勞動部今天召開就安基金委員會，勞動力發展署署長黃齡玉表示，衛福部盤點後提出114年度聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫增加經費案，希望能再增編經費新台幣8820萬元。

黃齡玉指出，這個提案獲得就安委員支持，因此將由兩部會分別編列8820萬元支應。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國補充說明，衛福部喘息服務今年原本編列6.4億元，後來中間追加至7.4億，這次再追加，規模將達9.2億元。

黃齡玉說，透過今年使用規模來看，明年應會繼續成長且成長幅度不小，加上80歲免評可聘移工上路3個月就已有1萬多件申請案，明年不管喘息或者是短照服務後續可能都還要跟就安委員會提案增編預算。

但黃齡玉也表示，使用人次增加，代表雇主越來越有概念、知道移工可透過這樣的機制得到這個7休1的喘息或短照服務，符合當初計畫計畫目的。

根據統計，今年1至8月的喘息服務使用人次為72萬，而短照服務人次今年1至10月有98萬人次。

外籍看護 移工 勞動部

