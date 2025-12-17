TWNIC調查：台灣上網普及率達87% 強化網路素養為當務之急

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）17日公布2025年度《台灣網路報告》調查結果，台灣整體上網率達88.75%，較2024年的88.39% 提升0.36個百分點；其中固網上網率為69.77%，行動上網率高達87.12%，5G行動上網率也攀升至40.76%。網路基礎建設已臻成熟，整體上網率成長趨緩，顯示「能否上網」的近用問題已大致解決，台灣數位發展正從「能否上網」轉向「用得好、用得有力量」的新階段。

值得關注的是，70歲以上長者上網率從2024年的50.20% 提升至2025年的53.80%，增加3.6個百分點，此一趨勢不僅反映長者的數位參與度提升，亦可能與「世代效應」的遞移有關，過去已熟悉網路的中壯年族群逐步進入高齡階段，帶動整體長者族群的上網率隨之提高。未上網者中高達82.13% 表示沒有學習意願，有學習意願的比率更從2024年的8.23% 下降至2025年的4.45%。這些數據反映台灣數位包容政策已進入成熟階段，但也突顯新的挑戰：當「有意願且有能力」上網的民眾大多已上網，政策重點應從「教導如何學習」轉向「展現上網的樂趣與價值」。而從本次調查也發現，線上醫療服務（7.86%）、政府公共服務（7.56%）、網路購物（7.55%）等貼近生活需求的實用服務，最能激起未上網者未來的使用動機，這也顯示如何讓未上網族群感受到使用網路的實質價值，成為數位包容政策深入推進的關鍵課題。

調查同時發現，台灣民眾在數位應用上出現高普及、低素養的隱憂。逾四成台灣民眾已使用生成式AI，但在資訊查證行為上卻呈現「高自信、低行動」的落差，有57.11% 上網民眾自認對查證新聞或資訊真假的能力有信心，卻有近六成（58.5%）上網民眾從不或很少主動查證。類似的自主性困境也反映在短影音使用上，台灣民眾的短影音使用率已達到78.46%，其中更有58.04%台灣民眾是每日觀看。進一步詢問短影音使用者的使用習慣，有超過半數的（56.09%）的短影音使用者承認觀看時間經常超過原先預期。這些現象顯示，當數位工具日益普及，培養民眾的資訊辨識能力與使用自主性，已成為台灣數位發展的當務之急。

數位 網路購物

