AI助長短影音行銷及詐騙 台灣網路報告：媒體與AI素養須提升

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣網路資訊中心今天公布今年網路調查報告，民眾對短影音的使用行為越來越高，若沉溺其中也會出現負面效應。記者潘俊宏／攝影
台灣網路資訊中心今天公布今年網路調查報告，並進行AI賦能的駕馭及數位轉型座談，據產業經驗的台灣數位媒體應用暨行銷協會理事暨應用組召集人謝佩芳認為，在AI助長下，越來越多人黏著在短影音上，影片真假也難辨，教育部數位共融及培力推廣與應用計畫主持人須文蔚表示，各式各樣的假訊息或詐騙也因AI變得更為多樣化，不容輕忽提升AI韌性。

調查報告顯示，有43.19%的民眾使用過生成式AI，其中有8.54%是付費使用者，然而有超過7成AI使用者自認能清楚辨識AI與非AI的差別，但有8成支持政府提供AI素養教育，讓民眾使用生成式AI產品或服務時，可以接受相關訓練與課程，尤其在年長者使用網路與AI時不被欺騙。

台灣事實查核中心執行長邱家宜表示，很多民眾自己都沒有實際操作過或不熟悉AI，因此不能對自己的辨識能力太有自信，需要經過一些訓練及素養課程才能被賦能，尤其在網路資訊不對等下，民眾期待政府公權力的保護，對於適當的法律框架，民眾是有期待的。

有產業經驗的謝佩芳舉自身的例子表示，她曾看過一隻短影音是一位3歲小孩好奇看著長得十分類似的雙胞胎爸爸，十分逗趣，但是後來又有一支三胞胎爸爸的短影音，她恍然大悟這是AI生成的影音，尤其越來越多產品透過短影音來行銷，影片的真假十分難辨，加上民眾對短影音的黏著度越來越多、時間越來越長，若是沉溺在其中勢必對注意力與邏輯上都是傷害。

台灣網路資訊中心今天公布今年網路調查報告，並進行AI賦能的駕馭及數位轉型座談。記者潘俊宏／攝影
