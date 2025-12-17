快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

攸關2奈米先進製程…南科楠梓園區進二階環評 估年產值約9600億元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今於環評大會審查南部科學園區楠梓園區開發計畫，本案經環委決議進入二階環評審查。圖／截取自環境部環評書件系統
環境部今於環評大會審查南部科學園區楠梓園區開發計畫，本案經環委決議進入二階環評審查。圖／截取自環境部環評書件系統

環境部今於環評大會審查南部科學園區楠梓園區開發計畫，本案除開發面積超過100公頃外，部分基地範圍涉及土壤或地下水汙染控制場址、山坡地及淹水潛勢等環境敏感地區，以及再生水、用電及排碳量等應有更充足的規畫，環委決議本案進入第二階段環境影響評估進行後續審查。

本案開發單位為國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，目的事業主管機關為國家科學及技術委員會，開發基地位於高雄市楠梓區，開發面積約182.57公頃，規畫引進產業以半導體供應鏈為主，包括電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、其他半導體及新興科技產業等，尤其園區廠商規畫設置2奈米以下先進製程。

開發單位表示，本案結合南科既有產業聚落，建構半導體相關產業鏈、褐地活化再生，轉型為綠色永續的生態科學園區，就業人口約6600人，推估年產值約9600億元。

環委在本次審查特別關注再生水使用的進程，建議海淡水應做為備援。開發單位表示，本計畫用水量13.4萬CMD，已爭取市政再生水12.6萬CMD，其餘0.8萬CMD用水則使用自來水，然而園區廠商規畫設置2奈米以下先進製程，而海淡水中硼有影響先進製程品質的疑慮，備援水源仍以自來水供應為主。

有環委指出，本園區的淨零路徑及設立減碳目標，應依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」相關規定，規畫本開發案的溫室氣體增量抵換方式，並研提區內再生能源使用可能達成比率及具體作法。

本案在環委經討論後，建議開發單位應強化評估使用海淡水作為再生水備援水源的可行性、用電及排碳量的影響衝擊評估，說明對居民的遷移及權益影響，本案決議通過本次環評大會，並送二階環評進行後續審查。

科學園區 南科 環評 半導體 再生能源

延伸閱讀

攸關2奈米製程發展 南科楠梓園區進入二階環評

熄燈半年再亮燈！花蓮蝴蝶谷換人營運主打森林溫泉 園區步道開放待評估

高雄楠梓混凝土預拌車左轉肇事 直行機車騎士遭輾死亡

汎銓四引擎 催動營運

相關新聞

攸關2奈米先進製程…南科楠梓園區進二階環評 估年產值約9600億元

環境部今於環評大會審查南部科學園區楠梓園區開發計畫，本案除開發面積超過100公頃外，部分基地範圍涉及土壤或地下水汙染控制...

AI發展助長詐騙？ 台灣網路資訊中心：須提升AI韌性

台灣網路資訊中心今日公布2025年度台灣網路報告，調查結果顯示，台灣上網率已經達到88.75%，進入AI時代，教育部數位...

賴總統：2025年底向WHO提出C肝消除認證

賴清德總統17日出席衛福部「台灣領航 消除C肝」國際記者會。他表示，預計2025年底，將向WHO西太平洋區署，提出C肝消...

高虹安復職將補發停職薪資 劉世芳：完成簽辦會很快

新竹市長高虹安被控任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙重罪判7年4月，褫奪公權4年。台灣高等法院以立法院回函認定助理費性質屬實質補助、可彈性勻用，昨逆轉改依偽造文書罪，判6月徒刑、得易科罰金。高檢署也研議提起上訴。 內政部長劉世芳今早表示，昨天下班左右接到新竹市府的函文，依地方制度法第78條簽辦中，我們內部完成整個簽辦程序時，「會相當快。」。外界預估高虹安可領1年5個月停職未發半數本俸，劉世芳說，復職以後就會照常給啦，這沒什麼，就會給啦，程序上怎麼走就怎麼走。

前原民會主委孫大川捐手稿　國圖再添原民重要史料

前原民會主委孫大川16日將從事研究及創作多年的手稿、筆記及珍貴歷史照片，捐贈給國家圖書館（國圖），為台灣原住民文學與文化...

影／「長高的河」馬太鞍溪冒高12公尺 成辮狀河川 陷左右沖擊土砂困境

緊急搶修兩周之後，馬太鞍溪便道終於在11月底重新銜接，往返花蓮鳳林與光復的車輛，開始在河床底鑽上鑽下。然而，這條路卻幫不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。