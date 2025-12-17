攸關2奈米先進製程…南科楠梓園區進二階環評 估年產值約9600億元

環境部今於環評大會審查南部科學園區楠梓園區開發計畫，本案除開發面積超過100公頃外，部分基地範圍涉及土壤或地下水汙染控制場址、山坡地及淹水潛勢等環境敏感地區，以及再生水、用電及排碳量等應有更充足的規畫，環委決議本案進入第二階段環境影響評估進行後續審查。

本案開發單位為國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，目的事業主管機關為國家科學及技術委員會，開發基地位於高雄市楠梓區，開發面積約182.57公頃，規畫引進產業以半導體供應鏈為主，包括電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、其他半導體及新興科技產業等，尤其園區廠商規畫設置2奈米以下先進製程。

開發單位表示，本案結合南科既有產業聚落，建構半導體相關產業鏈、褐地活化再生，轉型為綠色永續的生態科學園區，就業人口約6600人，推估年產值約9600億元。

環委在本次審查特別關注再生水使用的進程，建議海淡水應做為備援。開發單位表示，本計畫用水量13.4萬CMD，已爭取市政再生水12.6萬CMD，其餘0.8萬CMD用水則使用自來水，然而園區廠商規畫設置2奈米以下先進製程，而海淡水中硼有影響先進製程品質的疑慮，備援水源仍以自來水供應為主。

有環委指出，本園區的淨零路徑及設立減碳目標，應依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」相關規定，規畫本開發案的溫室氣體增量抵換方式，並研提區內再生能源使用可能達成比率及具體作法。

本案在環委經討論後，建議開發單位應強化評估使用海淡水作為再生水備援水源的可行性、用電及排碳量的影響衝擊評估，說明對居民的遷移及權益影響，本案決議通過本次環評大會，並送二階環評進行後續審查。