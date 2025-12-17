攸關2奈米製程發展 南科楠梓園區進入二階環評

攸關台灣2奈米製程發展的南科楠梓園區提送進入二階環評，今天經環評大會審查通過，並建議強化對高雄市用水、用電及排碳量的衝擊評估。南科表示，希望建構全方位南台灣科技廊帶，鞏固台灣半導體產業競爭優勢及國際戰略地位。

環境部今天召開「環境影響評估審查委員會第43次會議」，審查「南部科學園區楠梓園區開發計畫環境影響說明書」。依據環境影響評估法施行細則，園區開發面積達100公頃以上，應進行較嚴格的第二階段環境影響評估，在進入二階之前需先通過環評大會審查。

開發單位國家科學及技術委員會南部科學園區管理局表示，本案位於楠梓區原高雄煉油廠區範圍內，未來規劃半導體供應鏈及軟體服務、AIoT、5G、綠能等廠商進駐。

此案前次於11月5日提交環評大會審查，然而因簡報中涉及開發面積等內容，與環評書件不符，因此必須補充修正；此外，環評委員也建議加強若再生水設備歲修及停機時的備援說明。

南科解釋，由於本案先前有提送變更開發面積於行政院修正、今年7月通過，由原方案開發面積約175.3公頃、修正為現在的182.57公頃；之所以會擴增面積，主要是製程提升，由28奈米提升為2奈米、增設零廢棄物處理中心等。經前次審查後，已辦理相關公開程序。

再生水備援部分，南科說明，已協調台水公司專管可供應園區自來水10萬噸以上；由於園區廠商規劃設置2奈米以下先進製程，而海淡水中的硼含量有影響先進製程品質疑慮，因此備援水源仍以自來水供應為主。

環委最後提到，再生水是不穩定的水源，若規劃全以自來水為備援，假設南部地區少了3.5萬噸的自來水源，一定會有衝擊，仍建議評估海淡水做為備援的可行性。

環境部則建議強化開發對高雄市用水、用電及排碳量的影響衝擊評估。經閉門會議審查，最後建議本案補充修正後通過，南科得辦理後續二階環評程序。