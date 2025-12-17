AI發展助長詐騙？ 台灣網路資訊中心：須提升AI韌性

台灣網路資訊中心今日公布2025年度台灣網路報告，調查結果顯示，台灣上網率已經達到88.75%，進入AI時代，教育部數位共融及培力推廣與應用計畫主持人須文蔚認為，各式各樣的假訊息或詐騙也變得更為多樣化，因此AI韌性提升不容輕忽，從基礎教育到成人教育，都需要加強。

根據調查，有43.19%的民眾使用過生成式AI，更有8.54%是付費使用，而民眾對於AI的使用頻率提高，有超過7成民眾自認能清楚辨識AI與非AI的差別，但有8成希望政府提供政府素養教育。顯然民眾對於AI辨識是有些自我感覺良好。

此外，報告也指出，電視仍然是民眾獲得新聞的首要來源，但社群媒體的比率也提高至超過2成，而近6成民眾對自己查證新聞與訊息真假的能力有信心，但65.91%完全沒有或很少查證，台灣民眾對於不實資訊是「高度自信、低度查證行動」。

台灣事實查核中心執行長邱家宜表示，很多民眾自己都沒有實際操作過，因此不能對自己的辨識能力太樂觀，對於開放資訊、協助查核的資料是否足夠，查證並不困難，數位工具相當豐富，但必須經過很多訓練，需要AI、媒體素養，社會也需要被賦能。

有82.74%的民眾支持以法律規範生成式AI，邱家宜表示，這是因為資訊不對等，民眾的自我升級速度不夠快，因此政府也必須給民眾基本的保護，公權力要保護資訊、技術弱勢，雖然立法需要經過不同論述，但適當的法律框架，顯然民眾是有強烈期待的。

此次調查也顯示，有78.86%民眾有使用社群媒體，其中臉書仍然占比最高達51.38%，IG排名第二，但「社群遷徙」的現象已經緩和，但Thrads異軍突起，抖音也有明顯成長，其中有25.16%的使用者有使用抖音，透過各個平台觀看短影音的民眾已經接近8成，接近5成是每天都看。