甲山林讓利很有感！自住剛需族卡位三重景觀第一排，「市政帝景」成購屋新指標
全球股市屢創新高，資金流動快速，卻也加深市場對高波動、高通膨時代的焦慮。面對2026年的財務規劃，房地產仍被視為最穩健的「存錢筒」。尤其對自住剛需族而言，買房不只是避險，更是生活品質與資產配置的雙重投資。
現代人的一天，被工作與睡眠切割得所剩不多。8小時工作、8小時睡眠後，真正能自由運用的，往往只剩下8小時，而這8小時的品質，往往由「住在哪裡」決定。通勤時間長短、生活環境質感，都深刻影響著休息、進修與陪伴家人的可能性。正因如此，愈來愈多購屋族不再只看總價，而是回到「生活本質」，尋找能兼顧自住舒適與長期價值的產品。
全球豪宅定律：公園第一排，才是真正的硬實力
放眼全球，高端住宅市場始終流傳一句話：「買房，要買公園第一排。」城市會改變，但公園視野幾乎不可複製，公園景觀頭等艙具備永久性與稀缺性，不論是台北的大安森林公園、倫敦的海德公園，或紐約中央公園，第一排住宅皆展現出驚人的抗跌與增值能力。
以大安森林公園為例，首排指標豪宅單價最高已站上每坪299萬元，而非首排產品仍多落在100至150萬元之間。這樣的「景觀價差」，正是資產階級最看重的隱形價值。
市政帝景：用房價6字頭，買進未來上百萬的生活圈
位於三重市政特區核心的景觀宅「市政帝景」，主打水景公園第一排的稀有條件。相較區域內新案均價已站穩8至9字頭；右岸甚至已站上百萬價格，「市政帝景」以6字頭房價驚豔市場，讓購屋族能以輕鬆價格，坐享未來增值補漲利益。
根據市場經驗，景觀宅不僅保值，更具備強大的補漲潛力。例如：大直水岸豪宅從開發初期每坪60萬元，上漲至今日約200萬元；江翠重劃區也從50萬元，推升至90至100萬元，且供不應求，在在顯示「景觀宅」不可忽視的長線增值力道。
新北第二行政中心，2026紅利可期
除了無價景觀，交通條件也是自住與出租需求的最大公約數。「市政帝景」散步可達雙捷運三重站生活圈，同時享有機場捷運線與中和新蘆線，一站直達台北車站，快速接軌台北雙星與國門樞紐。對上班族而言，通勤效率大幅提升；對置產族來說，租賃市場需求穩定可期。
除此之外，市政能量更是支撐區域房市的重要動能。新北第二行政中心預計於2026年完工，將帶動大量市府員工與周邊產業人口進駐，加上新北科技園區的人口紅利，三重市政特區的居住需求被市場普遍看好。
大基地、輕總價，回歸剛需本質
「市政帝景」基地面積近1788坪，在市中心實屬難得。產品主力設定20至30坪的精緻格局，總價門檻相對親民，搭配完整實用的公設規劃，對準首購族與小家庭的實際需求。
建築品質方面，「市政帝景」由甲山林集團攜手達欣工程兩大上市品牌聯手打造，從建材選用、施工工法到硬體設備全面升級，並取得美國 UL Solutions「生產履歷與健康建築」國際認證。更領先業界提供「家戶專屬建築履歷」，完整記錄結構、防水與機電等關鍵工程，施工與安全全程透明，並主動邀請客戶查驗工程品質，為購屋族有效降低長期風險。
7%低首付，預售屋成抗通膨利器
在萬物齊漲、薪資成長有限的年代，資金若僅存放銀行，反而承受實質貶值風險。「市政帝景」以預售屋7%低首付、工程期分期付款，相較成屋需20%至30%自備款，更能保留現金流、放大資金效益。購屋族等同以2025年的價格，購入3至5年後完工的住宅，隨營建成本與原物料上升，房價具備自然推升空間。
在景氣不確定時期，關鍵不在是否買房，而是買對產品；對自住剛需族而言，「市政帝景」正是兼顧生活與財務效率的理性選擇。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言