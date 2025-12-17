快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

賴總統：2025年底向WHO提出C肝消除認證

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「台灣領航 消除C肝」國際記者會17日在台北舉行，賴清德總統出席致詞，感謝所有人長期的辛勞與付出，未來請大家繼續與政府攜手努力守護全民健康。中央社
「台灣領航 消除C肝」國際記者會17日在台北舉行，賴清德總統出席致詞，感謝所有人長期的辛勞與付出，未來請大家繼續與政府攜手努力守護全民健康。中央社

賴清德總統17日出席衛福部「台灣領航 消除C肝」國際記者會。他表示，預計2025年底，將向WHO西太平洋區署，提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策和經驗。

賴總統致詞表示，回顧1984年，台灣是全球第一個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，不但成為WHO全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B型肝炎的努力，有更長足的進步。

他提到，今年台灣可望在國際公衛史上，再次立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提2030年目標，提早五年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。

賴總統說，過去他當醫師時，C肝的藥效還不夠好，副作用也非常大；在他從政之後，一直關注C肝防治的進展，也期待在2025年、也就是今年，能夠達成全面消除C肝的目標。他了解如今的成果，是集結各方力量、歷經千辛萬苦才達成，非常不簡單。

他表示，感謝前副總統陳建仁，2016年登高一呼，響應WHO號召，讓政府重視消除C肝行動。2016年底，在前總統蔡英文支持之下，政府成立「國家消除C肝辦公室」；2017年，把C肝口服新藥（DAA），納入健保給付，讓病友不需花大錢，就能夠得到足夠的醫療服務，減緩C肝的流行。

賴總統說，2018年，他擔任行政院院長時，核定「國家消除C肝政策綱領」期限是從2018年到2025年，提出「精準公衛防治」、「防治一條龍」、以及「防治在地化」的核心政策，全面推動C肝防治工作。

他表示，政府建立跨部門C肝消除進度資訊網絡，整合中央、地方與民間單位的資料系統，強化資源配置，透過即時監測與政策調整，不但讓台灣的防治策略更創新、更具效率，而且更有韌性。

賴總統指出，過去幾年來，政府除了持續加大投資，完整支持從篩檢、診斷到治療的每個環節，也逐漸放寬C肝口服新藥的健保給付條件。至今，已經有超過17.6萬名國人接受治療，成功率達到98.4%。針對特殊族群，也以精準公衛策略為基礎，量身訂做C肝防治策略。

賴總統也說，台灣消除C肝的成果，已經獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾、以及消除行動等四個層面，都被評比為最高等級的標準。

他重申，打造「健康台灣」是政府的重要目標。他上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」，凝聚政府和民間的力量，一起推動「健康台灣生根計畫、癌症治療三箭、三高防治888計畫、智慧醫療、長照3.0」等多項重要健康政策，盼透過更多政策作為，守護國人健康。

C肝 B型肝炎 健保給付 賴清德

延伸閱讀

卓榮泰「不副署」陷三卡督死局 他曝最保險的解方：賴總統會配合嗎？

影／消除C肝提前達標 賴總統：可望再創國際公衛史里程碑

與藍醞釀上街抗議卓榮泰不副署 黃國昌：要有長期抗戰的準備

李來希：停砍公教年金不提覆議 總統無不公布施行空間

相關新聞

衛福部職場霸凌 監院彈劾5主管

衛福部多位主管涉職場霸凌，監察院昨公布，通過監察委員葉大華、王麗珍所提彈劾案，彈劾衛福部所屬五名簡任主管，並移送懲戒法院...

影／「長高的河」馬太鞍溪冒高12公尺 成辮狀河川 陷左右沖擊土砂困境

緊急搶修兩周之後，馬太鞍溪便道終於在11月底重新銜接，往返花蓮鳳林與光復的車輛，開始在河床底鑽上鑽下。然而，這條路卻幫不...

賴總統：2025年底向WHO提出C肝消除認證

賴清德總統17日出席衛福部「台灣領航 消除C肝」國際記者會。他表示，預計2025年底，將向WHO西太平洋區署，提出C肝消...

高虹安復職將補發停職薪資 劉世芳：完成簽辦會很快

新竹市長高虹安被控任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙重罪判7年4月，褫奪公權4年。台灣高等法院以立法院回函認定助理費性質屬實質補助、可彈性勻用，昨逆轉改依偽造文書罪，判6月徒刑、得易科罰金。高檢署也研議提起上訴。 內政部長劉世芳今早表示，昨天下班左右接到新竹市府的函文，依地方制度法第78條簽辦中，我們內部完成整個簽辦程序時，「會相當快。」。外界預估高虹安可領1年5個月停職未發半數本俸，劉世芳說，復職以後就會照常給啦，這沒什麼，就會給啦，程序上怎麼走就怎麼走。

前原民會主委孫大川捐手稿　國圖再添原民重要史料

前原民會主委孫大川16日將從事研究及創作多年的手稿、筆記及珍貴歷史照片，捐贈給國家圖書館（國圖），為台灣原住民文學與文化...

日本自民黨打擊「深偽技術」 邀唐鳳借鏡台灣經驗

日本自民黨16日成立針對利用人工智慧（AI）生成假影片、假影像的「深偽技術」（Deepfake）對策聯合專案小組。首次會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。