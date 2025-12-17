賴總統：2025年底向WHO提出C肝消除認證

賴清德總統17日出席衛福部「台灣領航 消除C肝」國際記者會。他表示，預計2025年底，將向WHO西太平洋區署，提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策和經驗。

賴總統致詞表示，回顧1984年，台灣是全球第一個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，不但成為WHO全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B型肝炎的努力，有更長足的進步。

他提到，今年台灣可望在國際公衛史上，再次立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提2030年目標，提早五年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。

賴總統說，過去他當醫師時，C肝的藥效還不夠好，副作用也非常大；在他從政之後，一直關注C肝防治的進展，也期待在2025年、也就是今年，能夠達成全面消除C肝的目標。他了解如今的成果，是集結各方力量、歷經千辛萬苦才達成，非常不簡單。

他表示，感謝前副總統陳建仁，2016年登高一呼，響應WHO號召，讓政府重視消除C肝行動。2016年底，在前總統蔡英文支持之下，政府成立「國家消除C肝辦公室」；2017年，把C肝口服新藥（DAA），納入健保給付，讓病友不需花大錢，就能夠得到足夠的醫療服務，減緩C肝的流行。

賴總統說，2018年，他擔任行政院院長時，核定「國家消除C肝政策綱領」期限是從2018年到2025年，提出「精準公衛防治」、「防治一條龍」、以及「防治在地化」的核心政策，全面推動C肝防治工作。

他表示，政府建立跨部門C肝消除進度資訊網絡，整合中央、地方與民間單位的資料系統，強化資源配置，透過即時監測與政策調整，不但讓台灣的防治策略更創新、更具效率，而且更有韌性。

賴總統指出，過去幾年來，政府除了持續加大投資，完整支持從篩檢、診斷到治療的每個環節，也逐漸放寬C肝口服新藥的健保給付條件。至今，已經有超過17.6萬名國人接受治療，成功率達到98.4%。針對特殊族群，也以精準公衛策略為基礎，量身訂做C肝防治策略。

賴總統也說，台灣消除C肝的成果，已經獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾、以及消除行動等四個層面，都被評比為最高等級的標準。

他重申，打造「健康台灣」是政府的重要目標。他上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」，凝聚政府和民間的力量，一起推動「健康台灣生根計畫、癌症治療三箭、三高防治888計畫、智慧醫療、長照3.0」等多項重要健康政策，盼透過更多政策作為，守護國人健康。