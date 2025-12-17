「相褒歌」保存者高羅珠辭世 文化部將頒贈旌揚狀

快訊

中央社／ 台北17日電

新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠於12月8日辭世，享壽92歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼表示，高羅珠長年致力口述傳統「相褒歌」保存與傳承，文化部將頒發旌揚狀表彰。

根據文化部今天發布的新聞稿，高羅珠1934年生，自幼在石碇茶鄉長大，隨家人採茶時耳濡目染，學會許多「相褒歌」曲調，後再向婆婆習藝。這種源自採茶文化的即興對唱，常以7字一句、4句一段的「4句聯」形式，透過男女互相打趣、抒發情感，承載地方生活記憶與語言特色。

高羅珠不僅保留石碇在地腔調，且能即興創作，演唱收放自如，展現深厚的語言表達能力與文化底蘊。

退休後，高羅珠積極參與社區活動，曾在石碇地區的「相褒歌班」及老人會擔任要角，並應邀至農會、學校及社區活動演出，亦曾錄製CD保存多首相褒歌，甚至受邀到大專校院表演，讓更多人認識這項珍貴的文化資產。2023年獲新北市政府認定為口述傳統「相褒歌」保存者。

文化部自2024年起協助新北市政府啟動「口述傳統－相褒歌保存維護計畫」，不僅依文化資產保存法規定擬定保存維護計畫，同時進行口述歷史影像紀錄、傳習推廣等工作，讓高羅珠一生所學得以透過影像及文字保存下來。

文化部表示，高羅珠晚年仍不遺餘力投入傳承工作，精神令人敬佩，其留下的作品與教誨將持續啟發後人。文化部也將持續協助新北市政府保存及傳承這項文化資產，讓「相褒歌」在時代洪流中繼續傳唱。

